وضعیت خدمات پس از فروش موبایل در ایران/ امکان اطلاع از اصالت گوشی

به گزارش خبرنگار مهر، میزان تقاضا برای خرید گوشی موبایل روز به روز در حال افزایش است و همه روزه بر تعداد مشترکانی که نیازمند خرید گوشی هستند افزوده می شود به نحوی که گفته شده سالانه بیش از 13 میلیون گوشی در کشور خریداری می شود.

در همین حال آمارها از افزایش سه برابری تعداد پیامک‌های ارسالی مردم برای کنترل گارانتی اصلی گوشی های خود حکایت دارد به طوریکه ارسال SMS برای یکی از برندهای معتبر بازار از 25 هزار پیامک در ماه به 75هزار پیامک رسیده و در همین حال گزارش شده که تماسهای تلفنی مردم برای کنترل گارانتی اصلی این برند در کشور از 6 هزار تماس درماه به 9 هزار تماس افزایش داشته است.

افزایش تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار



در وضعیت فعلی حاکم بر بازار گوشی موبایل و سهم 90 درصدی قاچاق در این بازار ، به نظر می رسد اطلاع رسانی موثر از مزایای گارانتی و خدمات پس از فروش می تواند از ضررهای احتمالی خریداران بکاهد.



به اعتقاد کارشناسان عدم تمایل مشتریان به خرید گوشی های گارانتی دار تاکنون به دلیل اختلاف قیمت این گوشی ها با گوشی های بدون گارانتی نبوده بلکه مربوط به عدم اطلاع رسانی مفید و جلب اعتماد کاربران از گوشی های دارای ضمانت نامه خدمات پس از فروش بوده است. این کارشناسان معتقدند که در صورت اطلاع‌رسانی به مردم و آگاهی آنان به تدریج از تعداد فروشندگان فروش کالاهای بدون گارانتی و با نام گارانتی اصلی کاسته خواهد شد.



اگرچه تمایل کاربران ایرانی به خرید گوشی های گارانتی دار روز به روز در حال افزایش است اما با این حال هنوز گارانتی و خدمات پس از فروش معنای واقعی خود را در میان خریداران ایرانی پیدا نکرده و بسیاری از مشتریان تفاوتی میان گوشی های گارانتی دار و گوشی های فاقد گارانتی حس نمی کنند و اطلاعات کافی برای روش های تشخیص اصالت گوشی ندارند. همچنین صاحبان برندهای مختلف تلفن همراه نیز خدمات درست و مناسبی پس از فروش و بر اساس گارانتی به مشتریان ارائه نمی کنند.



براین اساس تنها در صورتی می توان اعتماد مشتریان را به گارانتی در ایران جلب کرد که شرکت های واردکننده به ارائه مناسب خدمات پس از فروش و جلب رضایت مشتری همراه با اطلاع رسانی مناسب بپردازند که این امر به طور قطع از رشد بازار قاچاق و ورود گوشی های چینی و بدون نام جلوگیری می کند.



حمایت از حقوق مصرف کننده در خدمات پس از فروش



به گزارش مهر، هومن معصومی‌راد مدیرخدمات پس از فروش یکی از برندهای موبایل در ایران با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان از افزایش استقبال مردم از داشتن گوشی با ضمانت‌نامه اصلی که امکان کنترل اصالت این ضمانت‌نامه ها وجود دارد خبر داد و گفت: تعداد پیامک‌های ارسالی مردم برای کنترل گارانتی اصلی گوشی خود روز به روز افزایش می یابد و این افزایش در تماس های تلفنی برای اطلاع یافتن از وضعیت گارانتی گوشی نیز دیده می شود.



به گفته وی سرویس تماس تلفنی، پیام کوتاه، اینترنت و مرکز خدمات مشتریان از جمله خدماتی است که برای کنترل اصالت ضمانتنامه اصلی و خدمات پس از فروش در اختیار مصرف‌کنندگان گوشی‌های این نوع برند در ایران قرار گرفته است.



سرویس تماس تلفنی: این سرویس برای اطمینان از صحت ضمانتنامه اصلی گوشی این برند و سوالات مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شده است که خریدار با تماس به شماره ای و گفتن شماره سریال گوشی یا همان IMEI می‌تواند از اصالت این ضمانتنامه و مدت زمان آن مطلع شود. از طریق همین شماره تلفن خریدار می‌تواند از آدرس فروشگاه‌های معتبر، مراکز خدمات و سوالات متداول در مورد گوشی نیز اطلاع حاصل کند.



سرویس پیام کوتاه: در کنار سرویس تماس تلفنی، خریدار می‌تواند از طریق SMS شماره سریال گوشی را به شماره ای دیگر که برای این زمینه در نظر گرفته شده است ارسال کند که در این صورت مرکز خدمات، پیامی مبنی بر داشتن ضمانتنامه اصلی و زمان این ضمانتنامه را برای خریدار ارسال می‌کند. چنانچه گوشی دارای ضمانتنامه اصلی نباشد پیامی مبنی بر اینکه گوشی دارای ضمانتنامه اصلی نیست برای خریدار ارسال خواهد شد.



اطلاع رسانی از طریق اینترنت: خریداران گوشی این نوع برند می‌توانند با وارد کردن شماره سریال گوشی در آدرس اینترنتی در نظر گرفته شده برای این امر از دارابودن ضمانتنامه اصلی گوشی خود و مدت زمان آن مطلع شود.

مراجعه به مرکز خدمات مشتریان: مراکز خدمات مشتریان این برند تلفن همراه تمامی مراحل قبل و بعد از خرید را تکمیل کرده و این اطمینان را به مصرف‌کنندگان می دهد که "با ضمانتنامه اصلی خیالشان راحت باشد". همچنین این شرکت در مراکز مجاز خدمات خود، در صورت بروز مشکل برای گوشی خریداری شده، آن‌را برای مصرف‌کننده تعمیر خواهد کرد.



نحوه کنترل اصالت ضمانتنامه برندهای موبایل در بازار



به گزارش مهر برای جلوگیری از سوء استفاده افرادی که با جعل کارتهای گارانتی شرکتهای بزرگ و معتبر موجب بروز مشکلاتی هم برای شرکتها و هم برای خریداران موبایل می شوند نمایندگی های برندهای اصلی موبایل همچون نوکیا، سامسونگ، ال جی و سونی اریکسون خدمات آنلاینی ارائه می دهند که در صورت اطلاع رسانی مناسب، این خدمات می تواند پاسخگوی نیاز بسیاری از کاربران تلفن همراه در کشور باشد.