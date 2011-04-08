فرید عامری در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های وزارت نفت برای جمع آوری بخارات بنزین در سطح جایگاهها، انبارهای نفت و ناوگان نفتکشهای جاده پیما، گفت: در حال حاضر در بیش از دو هزار و 750 جایگاه سوخت تجهیزات جمع آوری بخارات بنزین نصب و راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در ناوگان نفتکشهای جاده پیما هم تاکنون بیش از دو هزار و 700 دستگاه تانکر به تجهیزات جمع آوری بخار مجهز شده اند، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود تا پایان سالجاری در پنج هزار دستگاه نفتکش جاده پیما تجهیزات جمع آوری بخارات بنزین نصب شود.

وی در خصوص اجرای طرح "کهاب" در سطح انبارهای نفتی، توضیح داد: هم اکنون نصب و راه اندازی تجهیزات بازگشت بخارات بنزین در انبارهای نفتی آغاز شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در سالجاری باید بخشی از طرح جمع آوری بخارات بنزین در بخشهای مختلف در مدار بهره برداری قرار گیرد، تاکید کرد: علاوه بر دستاوردهای زیست محیطی، تکمیل و راه اندازی نهایی این طرح منجر به جمع آوری و عدم هدر روی روزانه 300 هزار لیتر بنزین در سطح کشور می شود.

برخورد با کم فروشی بنزین در جایگاهها

عامری در ادامه درباره ارائه گزارشهایی مبنی بر کم فروشی بنزین و سایر فرآورده های نفتی در برخی از جایگاههای کشور، بیان کرد: در حال حاضر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بازرسی و نظارت از سطح جایگاههای سوخت کشور با شدت بیشتری دنبال می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه با همکاری موسسه استاندارد و وزارت نفت بازرسی های دوره از تمامی جایگاههای سوخت در سطح کشور در حال انجام است، یادآور شد: نتایج بازرسی های انجام شده نشان می دهد تنها در کمتر از یک درصد جایگاههای کم فروشی و سایر تخلفات گزارش شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مجموع در حال حاضر وضعیت سوخت رسانی در سطح جایگاههای کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است، تاکید کرد: مجموعه وزارت نفت با تخلفات احتمالی با جایگاهها به صورت قانون برخورد می کند.

وی همچنین از اجرای طرح جدیدی برای سنجش میزان عرضه سی.ان.جی به خودروهای دوگانه سوز در سطح جایگاههای گاز خبر داد و افزود: برای نخستین بار در سالجاری تجهیزات سنجش میزان سی.ان.جی تحویلی به خودروهای دوگانه سوز در سطح جایگاهها نصب و راه اندازی خواهد شد.

عامری با اعلام اینکه در حال حاضر یکهزار و 642 جایگاه سی.ان.جی در استانهای مختلف کشور در مدار بهره برداری قرار دارد، گفت: همچنین در شرایط فعلی بیش از دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز استاندارد و مجاز در کشور تردد می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه ساخت نزدیک به 600 جایگاه جدید سی.ان.جی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، خاطر نشان کرد: هم اکنون در اکثر شهرهای کشور مشکل صف در جایگاههای گاز وجود ندارد و برنامه ریزی برای ساخت جایگاههای جدید سی.ان.جی در تهران و چند کلان شهر کشور آغاز شده است.