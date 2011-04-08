اجرا نشدن "عجایب‌ المخلوقات" زیباترین اجرای سال 90 است

امیر دژاکام در خصوص متوقف شدن اجرای نمایش "عجایب المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی به خبرنگار مهر گفت: سال‌ها پیش گفته بودم تئاتر فرآیندی سمعی و بصری نیست بلکه برآیندی است که در ذهن مخاطب از دیدن یک فرآیند سمعی و بصری شکل می‌گیرد. سال‌ها پیش در دوران تحصیل و با منابع روسی به ما آموختند که همه چیز برای تئاتر. این امر برای من پذیرفتنی نبود و مدتی در کلاس با دوستانم بر سر این موضوع صحبت می‌کردیم.



این کارگردان با سابقه تئاتر افزود: دیروز با خبر شدم رضا ثروتی و گروهش در عین اینکه با نمایش "عجایب المخلوقات" روی صحنه نرفتند اما نمایش زیبایی را اجرا کردند. انتخاب من با قطعیت برای زیباترین نمایش سال 90 بدون دیدن آثار دیگر، اجرایی است که روی صحنه نرفت و تماشاگر آن را ندید. گروه "عجایب المخلوقات" به دلیل کسالت یکی از بازیگران نمایش اجرای خود را شش ماه عقب انداختند.



دژاکام با آرزوی سلامتی برای مجید بهرامی که عاشقانه و صادقانه در تئاتر فعالیت کرده یادآور شد: گروه "عجایب المخلوقات" با وجود اینکه می‌توانند بازیگر دیگری را جایگزین کنند اما این کار را انجام ندادند. این گروه به ما می‌آموزد تئاتر برای زندگی است نه همه چیز برای تئاتر. من از جا بر می‌خیزم، کلاهم را بر می‌دارم و دست می‌زنم برای اجرایی که به صحنه نرفت و برای بهبود و سلامتی یکی از بازیگران نمایش به تعویق افتاد.



کارگردان نمایش‌هایی چون "سه گانه میتراس"، "رویاهای خلیج فارس" و "نصرت خانم، مادرم و نوروز" این اقدام گروه "عجایب المخلوقات" را همچون تکلی به آموزه‌های روسی وارد شده به تئاتر ایران توصیف کرد و تأکید کرد: من این اثر اجرا نشده را زیباترین اثر سال 90 می‌دانم.



نمایش "عجایب المخلوقات" رضا ثروتی که جایزه ویژه هیئت داوران مسابقه بین‌الملل بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را از آن خود کرد با وجود داشتن نوبت اجرا و پشت سر گذاشتن چند اجرا در زمستان 89 به دلیل بیماری مجید بهرامی یکی از بازیگران گروه، با هماهنگی مدیر تماشاخانه ایرانشهر اجرای خود را به تعویق انداخت.



پانته‌آ پناهی‌ها، مرتضی اسماعیل ‌کاشی، علی باقری، مجید بهرامی، اصغر پیران، بیژن سراجی، رامین سیاردشتی، شیما میرحمیدی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند. طراحی صحنه اثر را هم رضا ثروتی برعهده داشته است.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از ماریا حاجیها طراح چهره‌پردازی، حسام نورانی طراح نور و تکنیک، شیما میرحمیدی طراح لباس و آکسسوار، بامداد افشار، هادی ثابت، پدرام حاج‌باشی موسیقی و طراح صدا، علی نصر اصفهانی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، سارا سجادی دستیار کارگردان، فروغ سجادی روابط عمومی.