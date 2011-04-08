پس لرزه قوی ژاپن را لرزاند/ تخلیه کارکنان نیروگاه هسته ای فوکوشیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس ژاپن امروز جمعه اعلام کرد: آمار تلفات در نتیجه زمین لرزه و سونامی روز 11 مارس در سواحل شرقی هونشو به 12 هزار و 731 کشته و 14 هزار و 706 مفقود رسید.

خبر دیگر اینکه عصر روز گذشته پس لرزه ای قوی به قدرت 7.4 ریشتر استان میاگی در سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاند و کمی پس از این پس لرزه مقامات ژاپنی درباره احتمال وقوع سونامی دیگر در این کشور به بلندی بیش از دو متر هشدار دادند، اما صبح امروز جمعه این هشدار برداشته شد.

البته خبرگزاری کیودو در گزارشی اعلام کرد : در نتیجه این پس لرزه در شمال شرق ژاپن دو نفر کشته و بیش از 100 فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین در پی این پس لرزه که کانون آن در 40 کیلومتری از سطح دریا بود، کارکنان نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی تخلیه شدند و به مناطق امن منتقل شدند.

شرکت تپکو (TEPCO) در گزارشی اعلام کرد : این پس لرزه هیچ آسیبی جدی به نیروگاه فوکوشیما وارد نکرده است و سیستم خنک کنننده این نیروگاه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

همچنین اپراتورهای نیروگاه فوکوشیما به منظور کاهش خطر انفجار هیدروژن، تزریق گاز نیتروژن به رآکتور شماره 1 این نیروگاه را آغاز کرده اند.

خبر دیگر اینکه چین و ژاپن درباره نشت آبهای آلوده به دریا در پی پس لرزه 7.4 ریشتری ابراز نگرانی کردند.