یک خبر بد برای فوتبالیستها / پایان دوران تقلبهای فوتبالی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از طراحان با هدف خنثی کردن حیله فوتبالیستهایی که تلاش دارند داوران را با زمین خوردنهای نمایشی فریب داده و آنها را مجبور به نشان دادن کارتهای اخطار به فوتبالیستهای رقیب کنند، تکنولوژی جدیدی به نام "ضد شیرجه" ابداع کرده اند.

این تکنولوژی که می تواند برای متخلفان همیشگی زمین خوردنهای تقلبی از جمله "فرناندو تورس" مهاجم تیم چلسی خبر بدی به شمار رود، از حسگرهای خلاقانه ای برخوردار است که می توانند هر نوع تماس فیزیکی با پای فوتبالیستها را احساس کند.

صحنه زمین خوردن تورس در بازی برابر منچستر که منجر به دریافت کارت زرد از جانب داور مسابقه شد

در این صورت اگر فوتبالیستی به دیگری ضربه بزند حسگرها فعال شده و داوران به این شکل می توانند تعیین کنند که آیا خطایی رخ داده است یا نه. به گفته طراحان این تکنولوژی، چنین ابزاری می تواند مجادله بر سر برد و باختهای مشکوک تیمهای فوتبال را به پایان برساند.

این ابزار در حال حاضر در مرحله طرح ابتدایی به سر می برد اما طراحان آن امیدوارند در آینده ای نزدیک شاهد وصل شدن حسگرهای این ابزار به پای برترین فوتبالیستهای جهان باشند. "جف وینتر" داور فوتبال با استقبال از این طرح می گوید: شیرجه ها و زمین خوردنها در زمین فوتبال باید به گونه ای کنترل شوند، باید به گونه ای این بازی را تغییر داد، زیرا فوتبال امروز به جایی رسیده که چنین زمین خوردنهای فریب آمیزی به یکی از بخشهای اصلی بازی تبدیل شده است، این تقلب است.

هر یک از برچسبهای این ابزار حاوی دو حسگر و آهن ربا است، یکی از حسگرها به منظور تایید نزدیک بودن بیش از حد رقیب به فوتبالیست بوده و حسگر دیگر برای تایید وارد آمدن ضربه است.

بر اساس گزارش دیلی میل، تحریک شدن هر یک از این دو حسگر منجر به فعال شدن آژیر هشدار خواهد شد و در صورتی که فوتبالیست بخواهد با تقلب خود را به زمین بزند، حسگر فاصله سنج درک خواهد کرد که فردی در نزدیکی فوتبالیست متقلب نبوده تا به وی ضربه بزند، در نتیجه دست فوتبالیست خطاکار رو خواهد شد.