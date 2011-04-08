5000 تعاونی در آذربایجان غربی ثبت شده است

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، از راه اندازی 400 تعاونی جدید تا پایان سالجاری در آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: هم اکنون پنج هزار تعاونی با 300 هزار نفر عضو فعال در استان وجود دارد که با راه اندازی این تعاونیها این رقم امسال به پنج هزار و 400 تعاونی با 305 هزار عضو می رسد.

وی با بیان اینکه این تعاونی ها در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات راه اندازی می شوند، اظهار داشت: ایجاد تعاونی های دانش بنیان، ساماندهی متقاضیان تعاونی و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد مرتبط با بخش تعاون از جمله اولویت های اداره کل تعاون استان در سالجاری است.

مدیر کل تعاون آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون پنج هزار تعاونی در سطح استان ثبت شده است، بیان داشت: از این تعداد 90 درصد تعاونیها در دست اجرا و فعال بوده و از 10 درصد تعاونی نیمه فعال و غیر فعال در سطح استان از ابتدای امسال تا کنون 25 تعاونی به چرخه فعالیت بازگشته اند.

وی از فعالیت 363 تعاونی در امور بانوان در زمینه های فرش، مسکن، صنعتی، معدن، تولیدات کشاورزی و دامداری خبر داد و اظهار داشت: همچنین هم اکنون 296 تعاونی مسکن مهر در سطح استان فعال بوده که 21 هزار و 700 نفر در آنها عضو هستند.

وی از بهره برداری از 18 واحد تعاونی با سرمایه گذاری 350 میلیارد ریال با اشتغالزایی یک هزار و 200 نفر از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و ضمن تاکید بر لزوم تخصیص 40 میلیارد ریالی اعتبار از محل منابع بانکی و دولتی جهت ساماندهی و تجهیز تعاونیها، افزود: متاسفانه طی سال گذشته سیستم بانکی استان بدلیل کمبود منابع در راستای راه اندازی، ساماندهی و تجهیز تعاونیهای استان پرداختی نداشته است.

نصیری با اشاره به اینکه طی سال گذشته بانک توسعه تعاون 210 میلیارد ریال به سیستم تعاونیهای استان تزریق کرده، بیان داشت: این میزان پرداختی جوابگوی نیازهای اعتباری تعاونیها با توجه به حجم زیاد متقاضیان نیست و بانکها باید برای ایجاد اشتغال در تعاونیها اولویت بندی کنند.

این مقام مسئول در پایان خواستار اختصاص اعتبار مصوب در سفر هئیت دولت به استان جهت ایجاد و احداث ادارت تعاون در شهرستانهای شوط، پلدشت و چایپاره شد.