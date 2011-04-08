نفود جوخه های ترور اسرائیل در سودان نشانه ناکارامدی سیستم امنیتی اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در سرمقاله خود با اشاره به موضوع تروریسم صهیونیستی که این بار به سودان کشیده شد، می نویسد: هرباری که می شنویم سازمان جاسوسی اسرائیل به یکی از پایتختهای عربی نفوذ کرد احساس حقارت و شرم می کنیم چراکه یکی از وظایف دستگاه اطلاعات و امنیت آن کشور عربی که دهها میلیون دلار بودجه به آن تعلق گرفته است ایستادگی و مقابله با چنین اقدامات تجاوزکارانه و بلکه حملات انتقام جویانه علیه موساد است که این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.

آنچه که دو روزگذشته در سودان به وقوع پیوست یعنی حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به یک تاکسی فرودگاه در حقیقت بیانگر نهایت ضعف رژیمهای عربی و دستگاه های امنیتی آنها است چرا که اینگونه به نظر می رسد که در برابر نفوذ موساد به کشورهای عربی هیچ حمایت امنیتی وجود ندارد و در حقیقت برهم زدن امنیت و از بین بردن اعراب برای اسرائیلی ها مجاز به شمار می رود.

" عبدالباری عطوان " سردبیر روزنامه القدس العربی و نویسنده این مقاله می افزاید: اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا رادارهای سودان، هواپیمایی را که این جنایت را در چنین منطقه حساسی مرتکب شد متوقف نکردند و آیا منطقی است که کشوری مانند سودان نتواند در برابر این تجاوز امنیتی ایستادگی کند؟

درادامه این مقاله خاطر نشان می شود: اسرائیلی ها در حالی دست به چنین عملیات تروریستی در سودان و همچنین در دبی می زنند که در اقدامی دیگر گروهی از وکلای یهودی برای اقامه دادخواست علیه قاضی گلدستون دست به کار شدند و این قاضی نیز به شکلی خجالت آور از گزارش مشهورش درباره جنایت جنگی اسرائیل در غزه به اتهام لطمه زدن به شهرت اسرائیل در جهان عقب نشینی کرد.

القدس العربی در پایان تاکید می کند: چنین عملیات تروریستی از سوی رژیم اسرائیل خطری برای امنیت همه جهان به شمار می رود.