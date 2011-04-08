بازیکنان تیم پاس همدان به خودباوری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رضا طلایی منش با بیان اینکه تیم پاس همدان شرایط پس از کسب دو پیروزی متوالی شرایط خوبی دارد، گفت: با تغییرات ایجاد شده در مدیریت باشگاه و کادر فنی و پس از کسب دو پیروزی متوالی شرایط تیم پاس همدان عالی است.

طلایی منش درباره وضعیت تیم‌ پاس در آستانه بازی با راه‌آهن شهر ری در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: تمام بازیکنان تیم‌ پاس به جز فرهاد خیرخواه برای بازی مقابل راه آهن شهر ری آماده هستند.

وی با بیان این کسب سه امتیاز بازی در دور شدن تیم پاس از انتهای جدول موثر است، گفت: تیم‌های مهمان با هدف گل نخوردن به میدان می‌روند و تیم‌هایی که در خانه بازی می‌کنند به دلیل شرایط میزبانی کار سختی در پیش دارند.

طلایی منش با بیان اینکه بازی سختی پیش روی تیم پاس همدان است، گفت: تیم پاس همدان با حضور تماشاگران‌ در ورزشگاه، امید زیادی به پیروزی دارد.

هواداران سرمایه های واقعی باشگاه پاس همدان هستند

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان نیز گفت: تیم پاس متعلق به هوداران و مردم با اخلاق و ورزش دوست همدانی است و آنها سرمایه های واقعی این باشگاه محسوب می شوند.

عباس صوفی با قدردانی از حمایت های تماشاگران در بازی های خانگی گذشته این تیم گفت: هواداران پرشور همدانی با حضور باشکوه و گسترده در ورزشگاه، جمعه ای شیرین را رقم خواهند زد.

صوفی با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجموعه باشگاه ماندگاری تیم پاس در لیگ برتر است، گفت: براین اساس انتظار می رود هواداران به عنوان ستون های استوار تیم، امروز جمعه حضوری گرم و پرشور در ورزشگاه داشته باشند.

وی اضافه کرد: با رایگان کردن بازی تیم های پاس و راه آهن، کوچکترین هدیه را تقدیم هواداران کرده ایم تا آنها بتوانند به نحو احسن از تیم محبوب شهرشان حمایت کنند.

صوفی اظهار داشت: تمهیدات لازم برای حضور گسترده هواداران تیم پاس در ورزشگاه مهیا شده است.

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان با حساس خواندن مسابقات باقی مانده گفت: هر بازی برای تیم پاس حکم فینال را دارد و باید هواداران در کنار تیم پاس به موفقیت بازیکنان و کادر فنی در رسیدن به پیروزی کمک کنند.