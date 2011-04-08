رونمایی از "طرح تفصیلی جدید شهر تهران" پیش از آغاز تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، هیربد معصومی با بیان این مطلب گفت: با ابلاغ طرح تفصیلی، هرگونه اضافه اشکوب طبقه اضافی و تغییر کاربری منتفی است و همه اقداماتی که انجام می شود بر اساس پهنه بندی طرح تفصیلی و ضوابط مربوطه است.

معصومی با اشاره به این که با تمرکز سیستم چاپ و صدور پروانه این فرصت برای شهرسازی ایجاد شد تا همه پروانه ها بطورکامل کنترل شود، افزود: صدور همه پروانه ها و گواهی ها سیستمی است و همچنین نحوه اعلام عوارض ، تطبیق موقعیت ملک با پهنه بندی و ضوابط و مقررات سیستمی اعلام می شود و هیچ چیز خارج از سیستم مورد قبول نخواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تثبیت وضعیت تجاری و اداری پس از ابلاغ طرح تفصیلی تهران تصریح کرد : تنها در صورتی که پهنه اجازه دهد این اقدام عملی است و بطور نمونه در پهنه حفاظت و سبز ، تحت هیچ شرایطی اجازه احداث موقعیت تجاری وجود ندارد ، ضمن آن که در پهنه مسکونی نیز خدمات پشتیبان در طرح ها مشخص شده است.

معصومی گفت : امیدواریم تا قبل از پایان خردادماه رونمایی از طرح تفصیلی جدید شهر تهران انجام شود.



