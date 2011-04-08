رایزنی مالکی و گیتس / تجهیز نیروهای عراقی محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رابرت گیتس با نوری المالکی در بغداد دیدار کرد. در این دیدار تجهیز سلاح و آموزش نیروهای عراقی به موجب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بحث و بررسی شد. توسعه روابط دوجانبه عراق و آمریکا در تمام زمینه ها از دیگر مسائل مورد بررسی در این دیدار بود.

مالکی اظهار داشت: نیروهای مسلح عراق همچون ارتش و پلیس توانایی مقابله با هر گونه تجاوزی را دارند و این توانمندی روزافزون است.

رابرت گیتس نیز بر حمایت کشورش از دولت عراق و کمک به آموزش و تجهیز نیروهای عراقی تاکید کرد. گفتنی است وزیر دفاع آمریکا عصر روز گذشته پس از پایان سفر خود به عربستان سعودی سرزده وارد عراق شد.