  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

در بغداد اعلام شد:

رایزنی مالکی و گیتس / تجهیز نیروهای عراقی محور مذاکرات

رایزنی مالکی و گیتس / تجهیز نیروهای عراقی محور مذاکرات

نخست وزیر عراق و وزیر دفاع آمریکا شب گذشته در بغداد دیدار و درباره آموزش و تجهیز نیروهای عراقی با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رابرت گیتس با نوری المالکی در بغداد دیدار کرد. در این دیدار تجهیز سلاح و آموزش نیروهای عراقی به موجب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بحث و بررسی شد. توسعه روابط دوجانبه عراق و آمریکا در تمام زمینه ها از دیگر مسائل مورد بررسی در این دیدار بود.

مالکی اظهار داشت: نیروهای مسلح عراق همچون ارتش و پلیس توانایی مقابله با هر گونه تجاوزی را دارند و این توانمندی روزافزون است.

رابرت گیتس نیز بر حمایت کشورش از دولت عراق و کمک به آموزش و تجهیز نیروهای عراقی تاکید کرد. گفتنی است وزیر دفاع آمریکا عصر روز گذشته پس از پایان سفر خود به عربستان سعودی سرزده وارد عراق شد.

کد مطلب 1283873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها