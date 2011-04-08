تخصیص 100 میلیارد تومان اعتبار برای احداث فاز اول بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف با اعلام این خبر با اشاره به این که تهران از روزگاران قدیم در دامنه کوه البرز قرار داشته و با وجود باغ های متعدد ، شهری پاک برای زندگی محسوب می شده اما متاسفانه اکنون با گذشت زمان و گسترش جمعیت ، ساخت و سازها و ورود بی رویه خودروها با مشکلات زیادی در مورد آلودگی هوا روبه رو شده است ، اظهار کرد : بوستان ولایت می تواند ریه تنفسی پایتخت محسوب شود ، چرا که در مساحت 300 هکتار توسعه فضای سبز را خواهیم داشت و علاوه بر آن این بوستان بزرگترین بوستان خاورمیانه خواهد بود.

بوستان ولایت ؛ عیدانه رهبر انقلاب به مردم جنوب شهر

وی در ادامه با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در مراسم کلنگ زنی احداث این بوستان در پادگان قلعه مرغی ، احداث این بوستان را عیدانه مقام معظم رهبری به شهروندان تهرانی به خصوص به مردم جنوب شهر عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری از آن جهت که فرمانده کل قوا هستند و این مجموعه نیز متعلق به نهادهای نظامی بود این عیدانه را به شهروندان در اواخر سال گذشته تقدیم کردند و در این راستا چنانچه همکاری مطلوب نیروهای مسلح و فرمان رهبر معظم انقلاب نبود، بدون شک ما امروز صاحب چنین مجموعه بزرگ تفرجگاهی و فرهنگی در تهران نبودیم، و من در ابتدا به عنوان یک شهروند و سپس به عنوان شهردار تهران به سهم خود از ایشان تشکر می کنم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: سال گذشته، سال تلاش مضاعف و کار مضاعف بود و امسال نیز سال جهد و جهاد اقتصادی است که در سال کار و تلاش مضاعف ماموریت احداث بوستان ولایت به من و همکارانم واگذار شد و ان شاء الله بتوانیم با جهد و تلاش بر اساس مدت زمان تعیین شده یعنی سوم خرداد، فاز اول این مجموعه را به بهره برداری برسانیم.

افزایش چشمگیر سرانه فضای سبز شهر تهران

قالیباف در پاسخ به این سئوال که با ایجاد بوستان ولایت، سرانه فضای سبز تهران چه میزان افزایش می یابد، اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین چالش شهر تهران آلودگی هوا است که در ابعاد اقتصادی، جانی ، مالی و به طور کل در تمامی ابعاد تاثیر گذار بوده و شهرداری برای حل این مشکل رویکردهای مختلفی را مانند گسترش IT، فضاهای مجازی و حمل و نقل دنبال می کند و همچنین یکی از رویکردهای مهم شهرداری توسعه فضای سبز است.

وی ادامه داد : شهرداری در این راستا در سال های اخیر احداث پارک های محله ای و منطقه ای را گسترش داده و شهروندان قطعا تایید می کنند که توسعه فضای سبز شهر تهران در سال های اخیر مطلوب بوده است.

شهردار تهران با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز تهران از 8 متر به 12 متر در سال های اخیر، گفت: سرانه فضای سبز شهر تهران در سال آینده به 5/13 متر خواهد رسید، و این در شرایطی است که چنانچه سرانه فضای سبز به روال عادی توسعه یابد، سالانه شاهد توسعه چند سانتی متری آن خواهیم بود، چرا که شهر تهران 10 میلیون نفر جمعیت دارد و هر عددی اگر تقسیم بر این میزان جمعیت شود، قطعا حاصل عدد کوچکی خواهد بود.

کار دوشیفته و شبانه روزی در بوستان ولایت

قالیباف در ادامه در پاسخ به چگونگی روند توسعه احداث بوستان ولایت عنوان کرد: با توجه به قولی که من در حضور مقام معظم رهبری نسبت به احداث فاز اول بوستان ولایت عرض کردم، قرار شد تا 3 خرداد 60 هکتار از این بوستان افتتاح شود، هم اکنون نیروهای شهرداری در دو شیفت 12 ساعته یعنی از 7 صبح تا 7 شب و از 7 شب تا 7 صبح در بوستان ولایت به کار می پردازند تا 65 هکتار از این بوستان، سوم خرداد به بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: هم اکنون حوزه خدمات شهری شهرداری، سازمان پارک ها و فضای سبز، حوزه مهندسی شهرداری و به طور کل مجموعه مدیریت شهری شهرداری تهران در بوستان ولایت مستقر شدند و علاوه بر آن خود من بر حسب عادت مدیریتی ام که مدیر میدانی هستم در کنار همکاران حضور دارم و در این زمینه دفتر کارم در بوستان ولایت ایجاد شده و سه روز در هفته در این دفتر به پیگیری سایر کارهای شهرداری می پردازم و به این ترتیب در بوستان ولایت حضور مستمر دارم.

شهردار تهران افزود: روزهای زوج در بوستان ولایت با مدیرانی که دست اندر کار اجرای این پروژه هستند، جلسه برگزار کرده و با این روحیه جهادی و تلاش مستمر امیدواریم سوم خرداد فاز اول بوستان را به بهره برداری رسانده و تقدیم شهروندان کنیم.

میراث تاریخی پادگان قلعه مرغی خفظ می شود

قالیباف در ادامه در مورد چگونگی حفظ آثار و میراث تاریخی پادگان قلعه مرغی با تشکر از اعضاء شورای شهر به دلیل تصویب لایحه دوفوریتی که شهرداری در مورد حفظ میراث تاریخی فرودگاه قلعه مرغی به شورای شهر ارائه داده بود، گفت: اولین آشیانه های هواپیما در فرودگاه قلعه مرغی ایجاد شده و با تصویب لایحه دو فوریتی در شورای شهر، بنا شد شورای راهبردی تشکیل شود تا با هدایت و کمک شورا به مشاوران ، این میراث تاریخی به بهترین شکل حفظ و نگهداری شود.

وی با اشاره به اینکه باند هوایی مجموعه قلعه مرغی به عنوان اولین باند هوایی کشور نیز حفظ خواهد شد، عنوان کرد: همچنین برای احداث فاز اول بوستان ولایت در هفته اخیر شورای شهر اعتبار 100 میلیارد تومانی را به تصویب رسانده و علاوه بر آن شهرداری تهران نیز باید تعهدات خود را برای باز پرداخت مبلغ هزینه شده از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تملک زمین این مجموعه با ارائه راهکارها و پیشنهاد های خود به شورای شهر ارائه دهد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه احداث بوستان ولایت به عنوان احداث مکانی که سال های سال برای آیندگان باقی خواهد ماند، نیازمند مطالعات و برنامه ریزی های دقیق است، اظهار کرد: هم اکنون در احداث فاز اول این مجموعه تمامی 20 هزار مکان مسقفی که در بوستان ولایت وجود دارد، ترمیم، نوسازی، بازسازی و تغییر کاربری خواهد داد، و علاوه بر این اقدام توسعه فضای سبز، ایجاد پیست های موتور سواری، دوچرخه سواری، ماشین سواری و مسیرهای تک لاین برای پیاده روی و دویدن در نظر گرفته شده است.

قالیباف با بیان اینکه پیست دوچرخه سواری به مساحت 7 کیلومتر در فاز اول پروژه بوستان ولایت ایجاد می شود، گفت: در فاز اول این مجموعه راه اندازی شهربازی مسقف با مدرن ترین تجهیزات، شهر بچه ها که در آن خود بچه ها اداره شهر را در کنترل دارند، مجموعه صدف مختص بانوان با ارائه تمامی نیازمندی های آنها ایجاد شده و در فاز های بعدی نیز بر اساس طراحی گروه راهبردی و مشاوره ای اقدامات لازم به انجام می رسد چرا که در این مسیر ما نیازمند خرد جمعی هستیم تا به نحو مطلوب بتوانیم بوستان ولایت را احداث و به شهروندان تهرانی تقدیم کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که احداث فاز اول بوستان ولایت در سوم خرداد ممکن است با شتاب زدگی به انجام رسد که این شتاب زدگی با خود مشکلاتی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: بوستان ولایت بنا است صدها سال در شهر تهران باقی بماند و این مجموعه بزرگ فرهنگی بدون مطالعه، مشورت با مشاورین دانشگاهی، شرکت های مشاوره ای و شورای راهبردی احداث نمی شود و هرگز این تعجیل به معنای عجله کردن و تبدیل این فرصت تاریخی به استفاده های کوتاه مدت از آن نبوده است.

شهردار تهران در ادامه احداث بوستان ولایت را احداث مرکز تولید معرفت، منزلت، ثروت و فرهنگ معرفی کرد و گفت: من همیشه این موضوع را مطرح کردم که در زمان مدیریت من، فاصله شمال و جنوب شهر گسترش نخواهد یافت و هم اکنون شاهد کاهش فاصله ها نیز هستیم و احداث بوستان ولایت، تولید ثروت را برای مردم جنوب شهر به وجود می آورد.

قالیباف در پاسخ به این سئوال که اطراف بوستان ولایت و در مسیر راهیابی به آن تعداد زیادی کارخانه های صنعتی دیده می شود و آیا شهرداری برای انتقال آنها تمهیداتی در نظر گرفته، بیان کرد: در حوزه صنعت و نقاطی که لکه های بزرگ شهر محسوب می شوند شهرداری برنامه ریزی کرده تا بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی مدیریت آنها را کسب کرده و این نقاط را به تملک خود درآورد تا بتواند سرانه خدمات را در بخش های مختلف، خصوصا سرانه های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین لکه های شهر، پادگان قلعه مرغی بوده که هم اکنون توسط شهرداری تهران به بوستان ولایت تبدیل شده و به ریه تنفسی شهر تهران مبدل خواهد شد، گفت: به طور مثال کارخانه روغن نباتی قو جز آلودگی برای مردم هیچ آثاری نداشته و ما امیدواریم با همکاری دستگاه های مرتبط بتوانیم کارخانه ها را از سطح شهر انتقال داده و این نقاط را به سرانه های خدماتی تبدیل کنیم تا این لکه ها که امروز به عنوان خطری برای ما محسوب شده به فرصت تبدیل شود.

شهردار تهران در ادامه به بازدید خود از پل جوادیه که پیش از حضور در بوستان ولایت به انجام رسانده بود اشاره کرد و گفت: در پی بازدیدی که از این پل داشتم احساس کردم که انصافا شهرداری تمامی اقداماتی که برای این منطقه در نظر گرفته بود به نحو مناسب به انجام رسانده و امیدوارم با گسترش رود دره های سطح شهر نیز بتوانیم مناطق تفرجگاه شهر را افزایش دهیم.

قالیباف افزود: ما 7 رود دره بزرگ در شهر تهران داریم که مهم ترین تفرجگاه برای اوقات فراغت، ورزش، سلامت و ریه های پایتخت محسوب می شوند و در این راستا امیدواریم امسال بتوانیم بخش قابل توجهی از آنها را به مردم هدیه دهیم و این رود دره ها را که تا دیروز محل آسیب های اجتماعی بوده به یک فرصت مطلوب تبدیل کنیم.

شهردار تهران در ادامه در حوزه حمل و نقل اظهار کرد: از اردیبهشت ماه 3 قطار یعنی 21 واگن به مدار حمل ونقل ریلی تهران اضافه می شود، همچنین هر ماه تا پایان سال جاری 2 قطار یعنی 14 واگن به این مجموعه افزوده خواهد شد.

وی همچنین از آغاز به کار مهمترین پروژه کشور در حوزه مربوط به دو طبقه کردن اتوبان صدر از اتوبان شهید صیاد شیرازی تا تقاطع مدرس و از آن مسیر ایجاد تونل صدر – نیایش تا انتهای نیایش یعنی حود 7 کیلومتر تونل و 8 کیلومتر پل دوطبقه خبر داد و گفت: این پروژه در هفته اول اردیبهشت ماه آغاز به کار می کند.

قالیباف یکی دیگر از اقدامات مطلوب شهرداری تهران را ابلاغ طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران با تصویب شورای شهر در سال جاری عنوان کرد و افزود: با ابلاغ این طرح، ساخت و سازها در شهر تهران پس از 45 سال به انظباط مطلوب دست پیدا کرده و برای اولین بار در پایتخت یک برنامه مدون در حوزه شهرسازی اجرایی می شود و بنا بر آن دیگر شاهد ساخت و سازهای بی رویه نخواهیم بود، چرا که در سال های گذشته ساخت و سازها بدون برنامه مدون و مناسب ایجاد می شد.