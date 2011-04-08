مکانیزم نرخ گذاری در بورس برق

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تحریم هیچگونه تاثیری بر روی بورس برق ندارد، گفت: در بورس برق نرخها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و تعیین قیمت همانند سایر بورسها صورت می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری در بورس برق مانند بورس اوراق بهادار و کاملا شفاف است، افزود: نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان برق به عنوان عرضه کننده، برق را در بورس برق عرضه خواهند کرد.

وی ادامه داد: شرکتهای توزیع برق، شرکتهایی که از برق ولتاژ بالا استفاده می کنند و شرکتهای خصوصی که خود مستقیما برق را خریداری می کنند، به عنوان متقاضیان برق در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا، برق را در فضای کاملا رقابتی و شفاف خریداری می کنند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ برق را در این بازار کاملا متغیر عنوان و بیان کرد: در ساعات کم مصرف و خاصی، نرخ پائین تر و در ساعات اوج مصرف نرخ گران تر خواهد بود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: هر زمان که شرکت بورس، برق را در بورس برق عرضه کند، قطعا اعلام عمومی خواهد شد تا افرادی که سهام به آنها تعلق می گیرد حضور یابند البته این امر دارای فرآیند است.

وی یادآور شد: برای راه اندازی و قیمت گذاری در بورس برق، قطعا از تجربه بورس کالا و اوراق بهادار استفاده خواهیم کرد و اطلاع رسانی خواهد شد.