به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ابراز داشت: هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی استان با یکدیگر شیرین و برای مردم بابرکت است.



امام جمعه قم خاطرنشان کرد: این هماهنگی نباید منحصر به ایام نوروز باشد و باید در طول سال نیز ادامه یابد.



وی همچنین در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این اداره کمک به همه دستگاه‌های استان است و این ارتباط باید به صورت دوسویه تداوم یابد.



سعیدی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبدیل شدن امامزادگان به قطب‌های فرهنگی یادآور شد: برای تحقق این امر ادارات مختلف باید با اداره اوقاف هماهنگی و همکاری داشته باشند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه‌(س) با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی اداره اوقاف استان در ایام نوروز تداوم این حرکت‌ها را در ایام سال به ویژه فصل تابستان خواستار شد.

