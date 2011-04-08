جواد مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری اواسط این هفته تمام شد، تدوین را مهدی مختاری انجام می‌دهد که رو به پایان است و پیروز ارجمند برای این مجموعه موسیقی می‌سازد، هنوز زمان پخش "چهار چرخ" مشخص نشده است.

پیروز ارجمند برای فیلم‌های سینمایی "سفر به چزابه"، "پسر مریم"، "خواب سفید"، "سفر سرخ"، "سفره ایرانی" و... موسیقی ساخته است. فیلمنامه "چهار چرخ "را محمدرضا فاضلی در 15 قسمت 35 دقیقه‌ای نوشته و داستان مردی به نام ذبیح است که سال‌ها آرزوی خرید ماشین را دارد. اما هنگامی که پول خرید ماشین مورد نظر مهیا می‌شود، اتفاقات دیگری رخ می‌دهد.

حمید لولایی، مریم امیر جلالی، بهنوش بختیاری، خشایار راد، محسن قاضی مرادی، شهرام قائدی، مجید یاسر، مصطفی طاری، اصغر سمسارزاده و… بازیگران این مجموعه هستند.



جواد مزدآبادی مجموعه "خون‌بها" و فیلم سینمایی "طاوس‌های بی‌پر" را کارگردانی کرده است.