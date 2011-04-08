پرستاران؛ خسته از وعده های تکراری/ وجود یک پرستار به ازای 12 بیمار

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، وعده هایی که در سال 89 توسط رئیس جمهوری به پرستاران داده شد و به گفته مسئولان نظام پرستاری ابلاغیه اجرای آن هم به دانشگاه ها داده شد اما تاکنون عملیاتی نشده است.

پرداخت ما به التفاوت ساعات کار، کاهش ساعات کار پرستاران، اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات، کارکنان بالینی نظام سلامت و ... از دیگر وعده هایی بود که به اعتقاد پرستااران گلستان عملی نشده است.

عدم تحقق این وعده ها در حالیست که جامعه پرستاری با توجه به این که در معرض انواع تهدیدهای جسمی و روحی و بیماری های خطرناکی چون ایدز و هپاتیت و ... قرار دارد اما همچنان با به جان خریدن مشکلات در تامین سلامت جامعه کوشا است.

یکی از پرستاران بیمارستان دزیانی گرگان در خصوص مشکلات این شغل گفت: پرستاری به علت شرایط و ویژگیهایی که دارد از جمله مشاغل سخت محسوب می شود و شیفت های شب و شرایط سخت کاری عوارض و لطماتی را در زندگی پرستار بر جای می گذارد.

ناصری افزود: پرستاران در معرض انواع بیماریهایی چون، هپاتیت، ایدز، سل و دیگر بیماریهای عفونی و بیماریهای روحی هستند، ولی متاسفانه علیرغم این خطرات پرستاری که در حین کار به چنین بیماریهایی مبتلا شود از بیمه آسیب های حرفه ای برخوردار نیست.



وی خاطرنشان کرد، به رغم سختی و مشکلات کار اما حقوق و مزایای پرستاران متناسب با سختی کار آنان نیست.



وی اظهار داشت: اگر قانون پرداخت حقوق پرستاران بر اساس تعرفه اجرایی شود، مسلما حقوق پرستاران چند برابر می شود اما این وعده تاکنون اجرایی نشده است.



یکی دیگر از پرستاران که نزدیک به دو سال است به صورت طرحی در بیمارستان طالقانی گرگان مشغول به کار است گفت: تاکنون هیچ کدام از وعده هایی که طی سالهای اخیر در خصوص پرداخت ما به التفاوت ساعات کار پرستاران و اینکه پرستاران بیش از 12 ساعت متوالی کار نکنند، اجرا نشده است.

وی افزود: از مهمترین مشکلات ما پرستاران طرحی این است که وقتی طرحمان تمام می شود به رغم اینکه بیمارستان نیرو می خواهد اما ما باید چندین ماه بدون بیمه و فقط به عنوان نیرویی که اضافه کار می کند اینجا مشغول باشیم و بعد از پی گیری های فراوان شاید بتوانیم به عنوان نیروی قراردادی مشغول کار شویم.



وی خاطرنشان کرد: در بیمارستان طالقانی همچنان شیفت های متوالی شب و اضافه کار و فشار کار وجود دارد و امیدواریم با مشخص شدن استخدامی های جدید و اضافه شدن پرستاران، از فشار کار پرستاران کاسته شود.



وی همچنین در خصوص سطح علمی پرستاران گفت: حرفه پرستاری که مکمل پزشکی در بیمارستان است در زمینه فرصت های آموزشی و مطالعاتی مورد غفلت قرار گرفته است و این از معضلات بسیار مهم است که باعث کاهش انگیزه و عقب ماندن سطح علمی پرستاران شده است.



وجود یک پرستار به ازای 12 بیمار در ایران

رئیس سازمان نظام پرستاری استان هم با اشاره به عمده ترین مشکلات پرستاران گفت: اضافه کار اجباری به دلیل کمبود نیروی انسانی، پرداخت نشدن معوقه ها، پائین بودن دستمزد به دلیل سختی کار، اجرا نشدن قانون هایی که طی سال های اخیر مصوب شده است، ساعات کاری و تعرفه گذاری و اختلافات دریافت هایی که پرستاران با پزشکان دارند از جمله مهم ترین این مشکلات است.



بطیاری افزود: مصوباتی که در سال 89 صورت گرفته، قانون اجرای آن به دانشگاه ها ابلاغ شده است اما تاکنون با پیگیری های فراوان از جانب دانشگاه ها اجرایی نشده است.



رئیس سازمان نظام پرستاری گلستان در پاسخ به سئوالی مبنی بر نارضایتی برخی مردم از پرستاران گفت: در کشورهای درحال توسعه برای هر دو تا چهار بیمار یک پرستار وجود دارد اما در کشور ما برای هر 12 بیمار یک پرستار وجود دارد که باعث می شود پرستار نتواند با بیماران ارتباط مناسبی داشته باشد و فرصت رسیدگی بیشتر ندارد.



بطیاری خاطرنشان کرد: در استان گلستان 1500 پرستار در بخش دولتی و 950 پرستار در بخش خصوصی در حال انجام وظیفه هستند که پس از مشخص شدن نتایج آزمون استخدامی تبدیل وضعیت می شوند و اندکی از مشکلات در خصوص کمبود پرستار حل می گردد.



وی اظهار امیدواری کرد: سازمان نظام پرستاری حداقل در سال 90 بتواند دو قانون پرداخت مابه التفاوت ساعات کار پرستاران و اینکه پرستاران بیش از 12 ساعت متوالی کار نکنند را اجرایی کنیم.