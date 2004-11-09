خبرهاي كوتاه ازسينماي جهان

* " جسيكا آلبا "، هنرپيشه فيلم " هاني " قرارداد ايفاي نقش درفيلم درام " صوتي " را امضا كرد. اين هنرپيشه براي ايفاي نقش دراين اثردستمزدي بالغ بر3 ميليون دلاردريافت مي كند.

" صوتي " داستان زندگي يك پيشخدمت جوان را روايت مي كند كه ناگهان مي ميرد وبه مدد نيروهاي ماوراي طبيعه به زندگي بازمي گردد.

*" جاناتان موستو" كارگردان فيلم " ويرانگرسه " مذاكرات را براي ساخت فيلم " فولاد واقعي " آغازكرد.نگارش فيلمنامه اين اثركه به بوكس روباتها مي پردازد، كاري از" جريمي لون " فيلمنامه نويس " دفترچه يادداشت " است.

* " فرد شيپيسي " كارگردان فيلم " درخانواده اتفاق مي افتد " ازساخت فيلم "آخرين مرد " خبرداد. اين اثرداستان زندگي واقعي پنج مرد ازنيروهاي ويژه استرالياست كه درواپسين روزها جنگ ناگزيربه مواجهه با خيل عظيم دشمنان هستند. اين اثربراساس كتاب " سرنوشت نامعلوم " اثر" گراهام برامر"نويسنده ويتنامي جلودوربين مي رود.

