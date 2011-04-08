سردیس سه سردار شهید مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران شامگاه پنجشنبه در این مراسم در سینما سپهر ساری گفت: از سردیس سرداران سرلشگر شهید محمد حسن قاسمی طوسی، حمید رضا نوبخت و سید منصور نبوی در مازندران پرده برداری شد.

وی خاطر نشان کرد: در این مراسم که با حضور خانواده های معظم شهداء، جانبازان و ایثارگران برگزار می شود از خانواده های بزرگوار این شهید گرامی تجلیل به عمل آمد.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، رونمایی از نرم افزار چند رسانه ای هر سه شهید بزرگوار را از دیگر برنامه های این مراسم عنوان کرد.

در این مراسم از پرده نقاشی مربوط به شهیدان طوسی، نوبخت و نبوی رونمایی و آثار و وسایل مربوط به این شهدای بزرگوار توسط خانواده های معظم آنان به پارک موزه دفاع مقدس مازندران اهداء شد.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه رزمندگان مازندران در دوران دفاع مقدس نقش اثرگذاری داشتند اظهار داشت: نکوداشت ارزشهای ناب اسلامی بر همگان واجب است.

وی با بیان اینکه ارزشهای ایثار و شهادت باید برای نسل جوان جامعه تبیین شود افزود: مردم در برهه کنونی باید میراث دار شهدا بوده و میراث خوار آنان نباشند.

استاندار مازندران در سخنانی در این مراسم با یادآوری رشادتهای این شهیدان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: سرداران شهیدی چون شهید طوسی نقش اساسی در پیروزی و تحقق هشت سال دفاع مقدس داشتند.

سید علی اکبر طاهایی افزود: پاسداشت خانواده های شهدا، پاسداشت ارزشهای پاک و متعالی بوده که باید در جامعه ارج نهاده شود.

سردار مرتضی قربانی، فرمانده لشگر 25 کربلا در دوران دفاع مقدس نیز به بیان خاطراتی از آن دوران پرداخت و گفت: شهید طوسی از رزمندگان غیور اسلام بوده که باید درسهای مردانگی، غیوری و شرف این شهیدان در جامعه اسلامی نهادینه شود.



مازندران در دوران دفاع مقدس، 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.