مراسم دیرین و سنت حسنه "خون صلح " در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار داشت : بخش عمده ای از قوانین شرع مقدس اسلام در جهت حفظ نسل و جان انسان ها تدوین شده است و این مهم در جهت حفظ کرامت انسانی است .

وی افزود: بسیاری از مفسران از جمله علامه طباطبایی (ره) در تفسیر قرآن می فرماید : نظر و ارداه خداوند بر این مقرر شده است که حقیقت انسانی دوام داشته باشد و هر شخصی که در جهت از بین بردن نفس و انسانی دیگر قدم بردارد به منزله این است که تمام بشریت را از بین برده است . بنابراین تدوین این قوانین در شرع مقدس اسلام نه تنها دست و پا گیر نیست بلکه در جهت اعاده کرامت و حیثیت انسانی است .

مظفری تصریح کرد: چه بسا انسانی در اثر اشتباه و ندانم کاری باعث از بین رفتن انسان دیگری شود که برای جلوگیری از این حرکت غیر انسانی در شرع مقدس اسلام قصاص قرار داده شده است اما در کنار قصاص امر مقدس و خداپسندانه عفو و گذشت وجود دارد و به مراتب بالاتر و ارزشمندتر از قصاص است که می تواند سرچشمه بسیاری از خوبی ها و اعمال حسنه باشد و دلهای مسلمین را به هم نزدیکتر کند و این امر به تأسی از بزرگان دین و اولیاء الهی صورت می پذیرد و حقیقتاً این گذشت و فداکاری جای افتخار و مباهات دارد که در این مناطق به خوبی درجهت نزدیکی قلوب انسانها از آن بهره گرفته می شود .

در ادامه این مراسم مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم انسان دوستانه اظهار داشت: بنده اولین بار است که در این مراسم با شکوه شرکت می کنم و حقیقتاً تحت تأثیر احساسات پاک و روحیه جوانمردانه اقوام و قبایل کرمانشاه قرار گرفتم و از این استان که نمود کامل دلیری و فداکاری است انتظار اینچنین عفو و گذشتی نیز به دور از تصور نیست .

بختیاری ادامه داد : نمود کامل توصیه ها و آموزه های دینی در خصوص عفو و گذشت امروز در استان کرمانشاه شاهد هستیم که البته این مراسم وهمچنین آمار ارائه شده که نشان می دهد 25 درصد از پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است موید این مدعاست.

وزیر دادگستری در ادامه با خطاب قرار دادن بزرگان و ریش سفیدان حاضر تصریح کرد: بزرگان و ریش سفیدان و همه عزیزانی که مورد احترام مردم هستند باید تلاش کنند که این روحیه صلح و سازش را بیش از پیش در بین مردم ترویج دهند و همه بدانند ما اعضاء یک جامعه ایم و اگر عضوی از این جامعه بدرد آید همه باید با آن احساس همدردی کنند.

وی افزود: در دعاوی و حتی قتل های عمد سعی شود به تاسی از اولیاء دین از امر پسندیده و بسیار ارزشمند عفو بهره مند شوید اگر چه قصاص حق قانونی و شرعی اولیاء دم است اما یقین بدانید ارج و پاداش گذشت بسیار بالاتر از انتقام است.

وزیر دادگستری در پایان ضمن تشکر از رئیس کل دادگستری ، شورای حل اختلاف و ریش سفیدان و بزرگان اقوام و قبایل ابراز امیدواری کرد که برگزاری اینگونه مراسم بتواند سبب ترویج روحیه صلح و سازش در میان همه مردم جامعه اسلامی ایران شود.