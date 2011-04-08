  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

مهر گزارش می دهد/

هجوم زمین‌خواران به روستاهای تاریخی گلستان/ تیشه ای به ریشه گردشگری

هجوم زمین‌خواران به روستاهای تاریخی گلستان/ تیشه ای به ریشه گردشگری

گرگان - خبرگزاری مهر: در سالهای اخیر در کمال شگفتی نظاره گر آن هستیم که روستاهای تاریخی منطقه گرگان از جمله زیارت، جهان نما، درازنو و .... مورد هجوم زمین خواران و افراد سودجو و هجمه سازندگان غیر قانونی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این درحالست که در این سالها  در کمال شگفتی ناهارخوران تاریخی گرگان مورد تاخت و تاز و ساخت و سازهای غیر قانونی برخی ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و افراد حقیقی و حقوقی  قرار گرفت و مسئولان امر هم با وجود اطلاع تنها، نظاره کردند.

همچنین در این سالها، عده ای هویت تاریخی، بافت فرهنگی و محلات تاریخی گرگان مانند دربنو، سرچشمه، نعلبندان، میخچه گران و.... مورد هدف و هجوم قرار دادند و مسئولان امر هم به حداقل اقدامات بازدارنده  بسنده کردند.

عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: امروزه همه صاحبنظران و کارشناسان، صنعت گردشگری یا توریسم را جزو سه صنعت پر رونق دنیا می دانند و حتی معتقدند که این صنعت در دهه دوم قرن بیست و یکم از دو صنعت پر رونق دیگر یعنی، صنعت نفت و صنعت خودرو سازی سبقت خواهد گرفت.
 
عبدالرضا چراغعلی اظهار داشت: صنعت گردشگری یک نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور و منطقه ای می تواند داشته باشد و همواره صنعت گردشگری، نجات بخش کشورها در بحرانهای اقتصادی و سیاسی است.
 
وی افزود: به عنوان مثال یکی از ویژگی های بارز صنعت گردشگری ایجاد فرصتهایی برای ایجاد اشتغال و جذب افراد بیکار و از جمله جوانان هر جامعه ای است و این به معنای مقابله با یکی از بزرگترین معضلات کشورهای در حال توسعه است.
 
وی گفت: از سوی دیگر کشوری مانند ایران که از جاذبه های گوناگون گردشگری همچون، اماکن تاریخی و مذهبی، جلوه های طبیعی و اقلیم چهارگانه برخوردار است، و بیشتر آگاهان بر این باورند که ایران از این حیث جزو 10 کشور اول جهان و اولین کشور جهان سوم است، این یک فرصت طلایی است.
 
 
چراغعلی گفت: بدیهی است که بهره برداری از این موقعیت و فرصتهای طلایی نیازمند ایجاد بستر و فضای مناسبی است که در قالب یک برنامه ریزی مدون و فراگیر قابل بهره برداری شود.
 
به گفته وی، استان گلستان هم با وجود جاذبه های مختلف گردشی و تفریحی  می تواند یکی از پر رونق ترین استانهای کشور به لحاظ جذب گردشگر باشد و در طی سالهای گذشته نیز مکرر مسئولان تراز اول این استان توسعه نیافته شعارهای پر زرق و برقی را در این خصوص داده و هر سال نیز با  انتخاب مشاوران مختلف و تهیه طرحهای رنگارنگ و تنظیم صورت جلسات گوناگون و ارائه آمارهای متفاوت اعلام می کنند که گامهای موثری را در خصوص جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و توسعه استان گلستان برداشته اند.
 
حذف گرگان از لیست شهرهای هدف گردشگری
 
چراغعلی بیان داشت: متاسفانه در طی چند سال گذشته مردم گرگان نه تنها آثار و نتایج این آمارها را مشاهده  نکرده اند بلکه افراد مطلع شاهد بوده اند که  گرگان، این شهر تاریخی از لیست شهرهای هدف گردشگری و سفر توسط، مسافران حذف شده و دیگر کمتر کسی به قصد سفر به گرگان، شهرهای مبدا خود را ترک می کند.
 
عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: این روند نگران کننده در شرایطی در منطقه گرگان و دشت اتفاق می افتد که نمایندگان مجلس و مسئولان با تعصب بسیاری از استانهای کشور با کنار گذاشتن خط بازیهای سیاسی، با وجود اینکه استانهای یاد شده  به لحاظ ظرفیت و پتانسیلهای طبیعی و خدادادی از رتبه پایین تری نسبت به گرگان برخوردار بودند اما در طی سالهای گذشته اقدامات برنامه ریزی شده ای را در خصوص توسعه پایدار و رونق گردشگری مناطق خود برداشته اند و امروز شاهدیم که در جذب گردشگر از گرگان تاریخی نیز سبقت گرفته و به تبع آن در بخش اشتغال و رونق اقتصادی از گلستان پیشی گرفتند.
 
عضو شورای شهر گرگان یادآورشد: در طی این سالها، تعدادی افراد حقیقی و حقوقی و حتی برخی نهادهای انقلابی بنام دفاع از ارزشها به منابع طبیعی این شهر تاریخی هجوم آوردند و هر یک عرصه ای را به تصرف خود درآورند و حلقه محاصره و نابودی منابع ملی و محیط زیست این منطقه را تنگ تر و تنگ تر کردند.
 
 وی گفت: در طی این سالها، علی رغم شعار های پر زرق و برقی که توسط جریانهای سیاسی مختلف داده شد اما هر یک از این جریانهای سیاسی با بکار گیری نیروهای غیر متخصص و کنار زدن نیروهای بومی و کارشناس، تیشه به ریشه گردشگری و توسعه پایدار این استان مظلوم زدند.
 
نوروز سال 90 حدود چهار میلیون و 800 هزار مسافر به گلستان وارد شدند که براساس اعلام ستاد تسهیلات سفرهای استان، 93 درصد این مسافران قصد سفر دوباره به گلستان را دارند.
کد مطلب 1283889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها