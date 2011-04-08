به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این درحالست که در این سالها در کمال شگفتی ناهارخوران تاریخی گرگان مورد تاخت و تاز و ساخت و سازهای غیر قانونی برخی ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفت و مسئولان امر هم با وجود اطلاع تنها، نظاره کردند.

همچنین در این سالها، عده ای هویت تاریخی، بافت فرهنگی و محلات تاریخی گرگان مانند دربنو، سرچشمه، نعلبندان، میخچه گران و.... مورد هدف و هجوم قرار دادند و مسئولان امر هم به حداقل اقدامات بازدارنده بسنده کردند.



عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: امروزه همه صاحبنظران و کارشناسان، صنعت گردشگری یا توریسم را جزو سه صنعت پر رونق دنیا می دانند و حتی معتقدند که این صنعت در دهه دوم قرن بیست و یکم از دو صنعت پر رونق دیگر یعنی، صنعت نفت و صنعت خودرو سازی سبقت خواهد گرفت.

عبدالرضا چراغعلی اظهار داشت: صنعت گردشگری یک نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور و منطقه ای می تواند داشته باشد و همواره صنعت گردشگری، نجات بخش کشورها در بحرانهای اقتصادی و سیاسی است.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از ویژگی های بارز صنعت گردشگری ایجاد فرصتهایی برای ایجاد اشتغال و جذب افراد بیکار و از جمله جوانان هر جامعه ای است و این به معنای مقابله با یکی از بزرگترین معضلات کشورهای در حال توسعه است.

وی گفت: از سوی دیگر کشوری مانند ایران که از جاذبه های گوناگون گردشگری همچون، اماکن تاریخی و مذهبی، جلوه های طبیعی و اقلیم چهارگانه برخوردار است، و بیشتر آگاهان بر این باورند که ایران از این حیث جزو 10 کشور اول جهان و اولین کشور جهان سوم است، این یک فرصت طلایی است.

چراغعلی گفت: بدیهی است که بهره برداری از این موقعیت و فرصتهای طلایی نیازمند ایجاد بستر و فضای مناسبی است که در قالب یک برنامه ریزی مدون و فراگیر قابل بهره برداری شود.

به گفته وی، استان گلستان هم با وجود جاذبه های مختلف گردشی و تفریحی می تواند یکی از پر رونق ترین استانهای کشور به لحاظ جذب گردشگر باشد و در طی سالهای گذشته نیز مکرر مسئولان تراز اول این استان توسعه نیافته شعارهای پر زرق و برقی را در این خصوص داده و هر سال نیز با انتخاب مشاوران مختلف و تهیه طرحهای رنگارنگ و تنظیم صورت جلسات گوناگون و ارائه آمارهای متفاوت اعلام می کنند که گامهای موثری را در خصوص جذب گردشگر، ایجاد اشتغال و توسعه استان گلستان برداشته اند.

حذف گرگان از لیست شهرهای هدف گردشگری

چراغعلی بیان داشت: متاسفانه در طی چند سال گذشته مردم گرگان نه تنها آثار و نتایج این آمارها را مشاهده نکرده اند بلکه افراد مطلع شاهد بوده اند که گرگان، این شهر تاریخی از لیست شهرهای هدف گردشگری و سفر توسط، مسافران حذف شده و دیگر کمتر کسی به قصد سفر به گرگان، شهرهای مبدا خود را ترک می کند.

عضو شورای شهر گرگان خاطرنشان کرد: این روند نگران کننده در شرایطی در منطقه گرگان و دشت اتفاق می افتد که نمایندگان مجلس و مسئولان با تعصب بسیاری از استانهای کشور با کنار گذاشتن خط بازیهای سیاسی، با وجود اینکه استانهای یاد شده به لحاظ ظرفیت و پتانسیلهای طبیعی و خدادادی از رتبه پایین تری نسبت به گرگان برخوردار بودند اما در طی سالهای گذشته اقدامات برنامه ریزی شده ای را در خصوص توسعه پایدار و رونق گردشگری مناطق خود برداشته اند و امروز شاهدیم که در جذب گردشگر از گرگان تاریخی نیز سبقت گرفته و به تبع آن در بخش اشتغال و رونق اقتصادی از گلستان پیشی گرفتند.



عضو شورای شهر گرگان یادآورشد: در طی این سالها، تعدادی افراد حقیقی و حقوقی و حتی برخی نهادهای انقلابی بنام دفاع از ارزشها به منابع طبیعی این شهر تاریخی هجوم آوردند و هر یک عرصه ای را به تصرف خود درآورند و حلقه محاصره و نابودی منابع ملی و محیط زیست این منطقه را تنگ تر و تنگ تر کردند.

وی گفت: در طی این سالها، علی رغم شعار های پر زرق و برقی که توسط جریانهای سیاسی مختلف داده شد اما هر یک از این جریانهای سیاسی با بکار گیری نیروهای غیر متخصص و کنار زدن نیروهای بومی و کارشناس، تیشه به ریشه گردشگری و توسعه پایدار این استان مظلوم زدند.