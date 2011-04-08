میدان التحریر پارلمان واقعی مصر / تظاهرات جمعه محاکمه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مطلبی با عنوان " پارلمان التحریر" می نویسد : امروز میدان التحریر مصر به پارلمان این کشور تبدیل شده است.

در این مقاله آمده است : میدان التحریر قاهره امروز جمعه شاهد حضور میلیونی دیگر به نام " جمعه پاکسازی و محاکمه " که همان خواسته مردم انقلابی مصر و در راس آن جوانان مصری است خواهد بود.

در این حضور میلیونی مردم مصر بر پایبندی به اهداف و خواسته های انقلاب 25 ژانویه تاکید خواهند کرد.

الجمهوریه درادامه خاطر نشان می کند: میدان تاریخی التحریر مصر به پارلمانی تبدیل شده که میلیون ها نفر از مردم مصر در آن حضور دارند که صادقانه و خالصانه آمال و آرزوهای خود را بیان می کنند و بر بازستاندن آزادی ، کرامت ، عدالت اجتماعی برای شهروندان مصر و همچنین بازگرداندن جایگاه کشورشان به عنوان یک کشور عربی - آفریقایی که نقش موثری در صحنه های جهانی می تواند ایفا کند، اصرار می ورزند.

در پایان این مقاله آمده است : با وجود گستردگی و جایگاه تاریخی میدان التحریر اما باید گفت محقق شدن خواسته های ملت مصر تنها از طریق این میدان امکان پذیر نخواهد بود بلکه باید از طریق میادین دیگر یعنی عمل مشترک ملی که نیاز به سعی و تلاش دارد محقق شود.