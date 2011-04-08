مردم ژاپن تحت تاثیر کمک های ایران قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه تاکاهیرو یوکومیچی رئیس مجلس نمایندگان ژاپن به سفیر ایران در توکیو به این شرح است:

جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی

سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در ژاپن

عالی جناب

در فاجعه زلزله و سونامی اخیر که خرابی های عظیمی در محدوه وسیعی به مرکزیت منطقه توهوکو را به بار آورده، بیش از ده هزار نفر ، جان عزیز خود را از دست داده و بالغ بر بیست هزار نفر نیز مفقود گشته اند. مسئولین ژاپن در جهت اسکان مجدد آوارگان این حوادث تلاش می نمایند.

مردم ژاپن به شدت تحت تأثیر کمک های ارسالی از سوی کشور شما قرار گرفته اند. مایلیم از سوی نمایندگان مردم در مجلس ژاپن قدردانی عمیق خود را از ارسال این کمک ها اعلام نمایم.

لطفاً دوستانه ترین احترامات اینجانب را به مسئولین محترم کشورتان ابلاغ فرمایید.