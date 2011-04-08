استانهای منطقه مرکزی کشور در هفته ای که گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته با روز خاطره انگیز 13 فروردین و روز طبیعت برای همه ایرانیان آغاز شد.

13 فروردین روز شلوغ جاده های منطقه مرکزی

روز طبیعت یکی از شلوغ ترین روزها برای جاده های استان البرز و تهران و قزوین و قم بود. به نحوی که برغم طرحهای اجرا شده توسط پلیس زحتمکش در برخی مسیرها معطلیهای چندساعته برای مسافران و گردشگران نوروزی اتفاق افتاد.

با این حال شروع هفته با 13 فروردین خاطره بسیار خوبی در ذهن همگان گذاشت و امید به شروع یک هفته پربار را تقویت کرد.

حضور 15 میلیون مسافر نوروزی در استان قم

در اوایل هفته حجت الاسلام موسی پور خبر از حضور 15 میلیون مسافر نوروزی در استان قم داد. وی در آمار خود گفته بود که از این تعداد حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر در قم اقامت داشته اند که این آمار افزایش بیش از 30 درصدی ورودی و اقامت مسافران به استان قم را نشان می دهد.

دعوت مسئولان به تلاش برای تحقق شعار سال

با جدی شدن آغاز کار و فعالیت در سال جدید اغلب مسئولان بلندپایه در استانهای مختلف منطقه مرکزی همگان را به تلاش برای تحقق شعار سال دعوت کردند که بیشتر این دعوتها، تحلیلها و اظهارنظرها مربوط به روحانیون و مقامات بلندپایه استان معزز قم بوده است.

سالمرگ پروین اعتصامی شاعره بلند آوازه ایران زمین نیز در هفته گذشته بود که البته در میان انبوه اخبار و آمار ارائه شده در مورد سفرهای نوروزی چندان یادی از وی نشد اما گزارشی هر چند کوتاه از وی نشان از توجه خبرنگاران مهر به این شاعره ارزشمند است.

آمار نهادهای خدمت رسان در نوروز از درست تا ناصحیح

بازار ارائه آمار اطلاعات مربوط به خدمات مختلف نهادهای خدمات رسان در نوروز بیشترین حجم اخبار روزهای هفته گذشته را به خود اختصاص داد که البته از بعضی تناقضات آنها نمی توان چشم پوشید. که این امر ضرورت توجه به ارائه آمار درست را بیش از پیش آشکار می سازد چرا که بی شک با ارائه آمار صحیح مسئولان ارشد قادر به تهیه و تدوین برنامه ریزیهای اصولی و کلان خواهند بود.

نظر آیت الله جوادی آملی راجع به اشتغال زنان

یکی از خبرهای قابل توجه هفته گذشته نظر آیت الله جوادی آملی در خصوص اشتغال زنان بود. وی در دیدار خود با گروهی از مسئولان شهری آمل تاکید کرده بود که نمی توان از اشتغال نیمی از جمعیت جامعه چشم پوشید و در عین حال برای اداره نیمی از جمعیت جامعه باید از زنان بهره گرفت.

تعطیلی حوزه های عملیه در اعتراض به کشتار مردم بحرین

در روز 17 فروردین دروس حوزه های علمیه کشور در اعتراض به کشتار گسترده مردم مظلوم بحرین تعطیل شد که بطور طبیعی بیشترین نمود آن در شهر خون و قیام یعنی قم تجلی یافت. در این روز راهپیمایی گسترده طلاب و خشم آنان نسبت به عاملان این جنایات بر روی صفحه رسانه های مختلف ایران و جهان رفت.

تفاوت در تعطیلی مدارس ابتدایی استانهای مختلف

یکی از خبرهایی که طی هفته گذشته از استانهای مختلف منتشر شد مربوط به تعطیلی مدارس ابتدایی در استانهای مختلف بود. در این زمینه اختیارات به شورای آموزش و پرورش استانها واگذار شد و هر استان به فراخور منطقه خود در این خصوص تصمیم گیری کرده است. اما به هر حال به نظر می رسد وحدت رویه در این زمینه بهترین تصمیم باشد.

آغاز ساخت آزادراه حرم تا حرم در استان سمنان

آغاز عملیات اجرایی اتوبان حرم تا حرم که بارگاه مقدسه حضرت معصومه در قم را به بارگاه با شکوه علی ابن موسی الرضا در مشهد متصل می کند نیز از خبرهای هفته گذشته بود. 220 کیلومتر از این اتوبان در استان سمنان خواهد بود و بقیه آن از سایر استانها عبور می کند. این طرح مشارکتی، با همکاری وزارت راه و ترابری، قرارگاه خاتم الانبیاء و بانک ملی، در مدت سه سال اجرا می شود.

جاده گرمسار به قم که نوروز امسال به بهره برداری رسید نیز بخشی از این آزاد راه است.

آزاد راه حرم تا حرم از استان های قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی می گذرد و بزرگترین مسیر عبوری شرق به غرب کشور است که با ساخت آن، ترافیک این مسیر پر تردد کاهش و امنیت جاده ای افزایش می یابد.

گلایه از افزایش بهای گاز

گلایه از افزایش بهای گاز در میان شهروندان دماوندی که البته فراگیری کشوری دارد نیز از خبرهای هفته گذشته بود. در جلسه ای که به همین منظور برای شهروندان دماوندی برگزار شد مسئولان تصمیم گرفتند برای حل این معضل راهکاری بیندیشند.

آمار انتقال کارمندان پایتخت به سایر استانها

ارائه آمار انتقال کارمندان به سایر استانها و نیز حضور 500 نفر از کارمندان استان تهران به استان تازه تاسیس البرز نیز از خبرهای جالب هفته گذشته بود. خبری که جای تامل و بررسی بسیار دارد چرا که انتقال کارمندانی که ترجیح می دهند سالهای پایانی خدمت خود را در استان خوش آب و هوای البرز بگذرانند دردی از این استان دوا نخواهد کرد.

دیدارهای نوروزی مسئولان استانهای منطقه مرکزی

دیدار نوروزی مسئولان استانها با یکدیگر نیز بلافاصله بعد از تعطیلات در استانهای مختلف برگزار شد و البته اغلب آنها در قالب شورای اداری استان. در آخرین این دیدارها رئیس مجلس که نماینده مردم قم در مجلس نیز هست با مدیران استان قم دیدار کرد. در این دیدارها علاوه بر دید و بازدید خبرهای مهمی نیز مطرح شد که نوید بخش روزهای پرکار و مفید برای مسئولان است.