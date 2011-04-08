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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

همایش بین‌المللی "هویتهای معاصر" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "هویتهای معاصر" از 13 تا 16 آوریل 2011 (24 تا 27 فروردین 1390) در پاریس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزار کنندگان این همایش در نظر دارند با گرد هم آوردن اساتید و صاحب‌نظران گوناگون به پرسشهایی درباره هویت و چگونگی شکل‌گیری آن بپردازند.

مباحث مربوط به هویتهای قومی، مذهبی یا غیرمذهبی، جنسی، سیاسی و مسایلی چون هویت و خانواده، دوستی، هنر، مد، سن، طرز فکر، اقتصاد، جنگ، جنایت و عشق نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش خواهند بود.

جیم بلاک از دانشگاه دی‌پل شیکاگو در آمریکا و لوران بازین از مؤسسه مطالعات زبان در دانشگاه ورسای سن‌کوئنتین از جمله سخنرانان اصلی همایش بین‌المللی "هویتهای معاصر" خواهند بود که از 13 تا 16 آوریل 2011 (24 تا 27 فروردین 1390) در پاریس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1283895

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