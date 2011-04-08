به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود احمدینژاد در دیدار مدیران استان کرمانشاه با قدردانی از تلاشها و زحمات آنان برای اعتلای سطح استان و بهبود وضعیت زندگی مردم اظهار داشت: امروز با تلاشهای صورت گرفته، حرکت استان در میسر پیشرفت شتاب گرفته و حجم فعالیتهای انجام شده نسبت به گذشته چندین برابر افزایش یافته است.
رئیسجمهور مدیران و مسئولین استان را به قدرشناسی از فرصت خدمتگزاری توصیه کرد و گفت: هیچ هدیه آسمانی برای انسان بهتر از فرصت خدمتگزاری نیست. شما مسئولین امروز در بهترین موقعیت تاریخی یعنی در آستانه تحول جهان به سمت آرمانهای الهی، در بهترین سرزمین یعنی ایران و در بین بهترین مردمان یعنی مردم کرمانشاه مشغول خدمت هستید و باید از هر ثانیه این فرصت در مسیر خدمترسانی استفاده کنید.
احمدینژاد افزود: خدمتگزاری بالاترین دستاورد یک انسان در مسیر کمال الهی است و باید این فرصت را غنیمت شمرد، مسئولین باید توجه داشته باشند به اندازهای مدیر هستند که خدمتگزار مردم باشند.
رئیسجمهور در ادامه بر ضرورت حفظ بیتالمال و صرفهجویی تأکید کرد و گفت: در سال گذشته ضمن استفاده از بودجه جاری، میزان شش هزار و 220 میلیارد تومان صرفهجویی صورت گرفت و به نظر میرسد میتوان با حذف هزینههای تشریفاتی باز هم صرفهجوییهایی را انجام داد و منابع به دست آمده را در بهبود زندگی مردم و عمران و آبادانی استفاده کرد.
احمدینژاد با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای جزیی مردم خاطرنشان کرد: مسئولین در کنار رسیدگی به امور کلان استان باید رسیدگی به مشکلات فردی آحاد مردم را مورد توجه قرار دهند و نباید پیگیری نیازهای کلان ما را از رسیدگی به مشکلات جزیی مردم غافل کند.
رئیسجمهور ساختن کشور بر مبنای الگوی ایرانی و اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: نمیتوان هر حرکتی را که در کشور اتفاق میافتد، پیشرفت نامگذاری کرد. پیشرفت زمانی محقق میشود که هدف مشخصی برای آن ترسیم شده باشد و حرکت به سمت آن هدف است که به پیشرفت منتهی میشود.
احمدینژاد تصریح کرد: بدون تردید هیچکس به دنبال آن نیست که پس از چندین سال تلاش و کوشش، کشورمان به سطح کشورهای غربی برسد چرا که آنان امروز در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی در عرصه خانواده دچار انحطاط و سقوط شدهاند.
رئیسجمهور ادامه داد: ملت ایران بر خلاف کشورهای غربی قصد دارد در مسیر پیشرفت کشور به جایگاهی دست پیدا کند که مردم اهل عدالت و پاکی بوده و از کرامت و احترام برخوردار باشند و راه رسیدن به این هدف اتکا به ابتکار عمل و روشهای ایرانی و بومی است.
احمدینژاد افزود: هنر یک مدیر و برنامهریز آن است که از ظرفیتهای طبیعی و منابع در اختیار خود حداکثر استفاده را ببرد چرا که اگر از امکانات بومی به درستی استفاده نشود قیمت محصول افزایش یافته و قابلیت رقابت را از دست میدهد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: استفاده از الگوی اسلامی و ایرانی به معنای آن است که کشورمان در آینده در جایگاه متعالیتر و پیشرفتهتری قرار بگیرد. بیتردید میتوان با خلاقیت و ابتکار عمل، راههای جدیدی برای پیشرفت در بخشهای مختلف و بهبود وضعیت زندگی مردم پیدا کرد و اگر کسی تصور کند که تنها راه پیشرفت همان راهی است که غربیها رفتهاند، سخت در اشتباه است چرا که امروز کشورهای غربی در عرصههای گوناگون دچار انحطاط شدهاند.
احمدینژاد مسئولان استانی را به همدلی در مسیر اعتلای استان کرمانشاه فراخواند و گفت: کرمانشاه از ظرفیتها و منابع طبیعی و انسانی فراوانی برخوردار است که مسئولین با همدلی و اتحاد میتوانند از آن در راستای پیشرفت استان استفاده کنند.
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