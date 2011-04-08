به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین جعفری گفت: هدایتی چند روز پیش میهمان باشگاه بود و تمایل خود را برای سهم داشتن در تیم فوتبال این باشگاه اعلام کرد اما هیچ صحبتی در مورد فروش باشگاه با وی رد و بدل نشد.

وی اضافه کرد: صحبت هایی را که بین من و هدایتی شد به هیئت مدیره باشگاه و مسئولان استان انتقال دادم و در صورتی که اراده کل استان بر واگذاری بخشی از سهام تیم فوتبال به بخش خصوصی باشد نسبت به این کار اقدام خواهیم کرد.

جعفری گفت: رایزنی هایی در زمینه واگذاری باشگاه و تیم فوتبال تراکتور سازی به بخش خصوصی انجام داده ایم و دیدار با حسین هدایتی نیز در این راستا بود.

وی بار دیگر بر فروشی نبودن باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد و افزود: باشگاه تراکتورسازی تبریز، باشگاهی بزرگ و مردمی است و فروش آن واقعیت ندارد اما بر روی واگذاری بخشی از آن از جمله تیم فوتبال باشگاه به بخش خصوصی می توان برنامه ریزی و مذاکره کرد.

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تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به دلیل کسب نتایج خوب در لیگ برتر و قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر این فصل و نیز برخورداری از هواداران پرشور و متعصب کانون توجه سرمایه گذاران داخلی در بخش ورزش است.

پیش از این خبری در خصوص خرید تراکتور توسط هدایتی مطرح شده بود و مذاکرات نهایی حسین هدایتی با مسئولان باشگاه تراکتورسازی برای خرید این تیم صورت گرفته و قرار بود روز شنبه هفته پیش‌رو مالک باشگاه استیل آذین در نشستی با استاندار آذربایجان شرقی توافق نهایی در مورد این انتقال را برگزار کند و قرارداد به امضا برسد.

در خبر روز چهارشنبه 17 فروردین آمده بود: براساس توافق ابتدایی قرار است تیم فوتبال تراکتورسازی پس از آنکه به مالکیت حسین هدایتی درآمد در تبریز بماند و کادر مدیریتی و فنی این تیم نیز حفظ شود. حسین هدایتی قصد دارد با خرید تیم فوتبال تراکتروسازی از پتانسیل تماشاگران پرتعداد این تیم استفاده کند.

در این خبر گفته شد: در صورتیکه حسین هدایتی باشگاه تراکتورسازی تبریز را خریداری کند قصد دارد استیل آذین را به یکی از شهرستانهای مستعد هدیه کند تا این تیم تهرانی نیز پس از تیم های پاس، پیکان، راه آهن ، و صبا به یکی از شهرستان ها منتقل شود.