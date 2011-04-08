سکوت بین المللی و عقب نشینی گلدستون عامل ازسرگیری جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مطلبی با عنوان " تجاوز خطرناک اسرائیل" می نویسد: جامعه بین الملل یعنی شورای امنیت و سازمان ملل متحد امروز بیش از هر زمان دیگری باید مسئولیت اخلاقی حملات صهیونیستی علیه فلسطینیان دربند غزه را برعهده بگیرند و همچنین باید این رژیم را برای توقف حملات مستمرش تحت فشار قرار بدهند.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، حملات صهیونیستها طی هفته های اخیر بعد خطرناکی به خود گرفته به گونه ای که یادآور حمله هولناک بیش از دو سال گذشته به نوارغزه می شود و درحقیقت تهدیدی برای تکرار سناریوی جنگ بی امانی است که جان صدها فلسطینی را گرفت و ویرانی های زیادی در غزه برجای گذاشت.

الرایه تاکید می کند: سکوت بین المللی دربرابر حملات توپخانه ای و موشکی صهیونیستها و همچنین محکوم نکردن عاملان این جنایت و خودداری از درخواست محاکمه و بازجویی آنان خود یک عامل مهم و مشوق برای ادامه این جنایات علیه مردم تحت محاصره فلسطین به شمار می رود که این وضعیت با هیچ یک از اصول و معیارهای انسانی و قوانین بین المللی سنخیت ندارد.

نکته بسیار جالب توجه در حملات صهیونیستها این است که این بار دیگر صهیونیست ها فقط به خانه های فلسطینی حمله نکردند بلکه به خودروهای امدادی نیز حمله کردند که منجر به زخمی شدن چند امداد رسان فلسطینی شد و این اقدام به تمام معنای کلمه، جنایت جنگی به شمار می رود.

الرایه درپایان می نویسد: اما تاسف برانگیز تر اینکه این جنایتها بعد از عقب نشینی قاضی گلدستون از گزارشش درباره جنایت اسرائیل درغزه شدت بیشتری به خود گرفت.

دراین گزارش اسرائیل با اسناد و مدارک بسیار شفاف و روشن به ارتکاب جنایت جنگی علیه شهروندان فلسطینی غزه متهم شد که می توان نتیجه گرفت این عقب نشینی خود تشویقی برای اسرائیلی ها به شمار می روند تا این بار توافق صلح را نقض کرده و باردیگر شهروندان فلسطینی را به شکلی وحشیانه مورد حمله قرار دهند.