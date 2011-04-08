پاسخ ایران به مقاله صهیونیستی منتشر شده در وال استریت ژورنال

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به مقاله منتشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال ، در ستون نظرات وارده این روزنامه درخصوص یادداشت منتشر شده در این روزنامه درج گردیده عنوانی که این روزنامه برای این مطلب برگزیده«اسرائیل تهدید هسته‌ای است، نه ایران» است.

متن پاسخ نمایندگی ایران در نیویورک به مقاله وال استریت ژورنال به قرار زیر است:

در مورد مقاله ایران هراسانه سفیر رژیم صهیونیستی تحت عنوان «اگر قذافی سلاح هسته‌ای می‌داشت چه می‌شد؟» مورخ 29 مارس، برخلاف ادعاهای پوچ و واهی مطروحه در این مقاله، برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح آمیز است و گزارش‌های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی که بعد از انجام بازرسی های متعدد از مراکز هسته‌ای ایران تهیه گردیده است، تایید کننده آن است و تا کنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر وجود جنبه های نظامی در برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران وجود ندارد.

همچنین هدف اصلی تبلیغات دروغین علیه ایران که در مقاله مذکور نیز منعکس گردیده است، انحراف توجهات افکار عمومی مردم جهان از تهدید اصلی و واقعی رژیمی است که خود مهمترین ناقض ترتیبات منع اشاعه سلاح های هسته‌ای است و بعلاوه به واسطه تمایلات توسعه طلبانه خود، همچنان به سرکوب مردم فلسطین ادامه داده و به اشغال سرزمین آنان که ناقض اصول مسلم قوانین بین الملل است، ادامه می دهد.

کاملا عجیب است مقاله‌ کسی منتشر می شود که نماینده بزرگترین رژیم تروریستی و آپارتاید جهان است که کماکان به نقض سیستماتیک حقوق مردم فلسطین ادامه می‌دهد و در آن این اتهامات بی اساس به کشور بزرگ ایران وارد می آید. این رژیم دارای زرادخانه‌های عظیم سلاح هسته‌ای است که مخفی نگاه داشته شده و تهدید بالقوه‌ای بر علیه مردم خاورمیانه محسوب می‌گردد.

در مقابل، ایران جزو امضاء کنندگان معاهده NPT است و یکی از اولین پیشنهاد دهندگان و جدی ترین حامیان برنامه سازمان ملل متحد برای ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای است. درحالیکه رژیم صهیونیستی، هرگونه پیوستن و قبول تعهدات NPT را رد کرد و تا کنون اجازه هیچ گونه بازرسی از تاسیسات مخفی هسته ای اش را به بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای نداده است.