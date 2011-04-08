بارزترین وجه شهرت اهالی کرمانشاه‌ فرهنگ و تمدن غنی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود احمدی‌نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در دنیا ملتها را با شاخصهای گوناگون می‌شناسند و نام برخی‌ها اذهان عمومی را به یاد کشتارهایشان می‌اندازد، اظهار داشت: فرهنگ و تمدن یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی و تاریخی مردم ایران زمین است، این وجهه فرهنگی دارای ویژگی‌های فراوانی از جمله ایمان، فداکاری، صداقت، جوانمردی، شجاعت و پهلوانی است که مردم استان کرمانشاه از همه این ویژگی‌ها برخوردارند.

رئیس‌جمهور افزود: در مقطعی که ما به صبر، استقامت و اسطوره نیازمند بوده‌ایم همواره در سرتاسر این سرزمین انسان‌هایی بوده‌اند که این خلاها را پر کرده‌اند، همچون فرهادها که در تاریخ ایران زمین بسیارند و در استان کرمانشاه نیز انسانهای فرهیخته، جوانمرد، عالم و پهلوان بسیار وجود دارد.

محمود احمدی‌نژاد در ادامه به حفظ و انتقال فرهنگ و تمدن اشاره کرد و گفت: این مأموریت تاریخی ماست، به خصوص که امروز مرزها برداشته می‌شود، یک هجمه سنگین آن هم از جنس تخریب به وجود می‌آید که ممکن است برای بسیاری از ملت‌ها یک بی‌هویتی به ارمغان آورد.

رئیس‌جمهورافزود: یک ملت وقتی بی‌هویت می‌شود به راحتی بر او تسلط پیدا می‌کنند، در شرایط امروز برای صیانت از خود باید تلاش کنیم تا فرهنگمان را حفظ کنیم و از سوی دیگر این فرهنگ را به بشریت عرضه کنیم چرا که بشریت امروز بسیار نیازمند فرهنگ ملت ایران است، به همین خاطر دولت سفرهای دور سوم استانی خود را با رویکرد فرهنگی برگزار کرده است، به‌طوری که مسائل اقتصادی و عمرانی نیز در استان‌ها با رویکرد فرهنگی دنبال می‌شود.

احمدی‌نژاد در ادامه به تخصیص بودجه فرهنگی برای هر استان علاوه بر بودجه مصوب فرهنگی در بودجه هر ساله اظهار داشت: طبق شاخصه‌های استان، دولت 42.8میلیارد تومان برای کارهای فرهنگی استان بر اساس ظرفیت‌های بودجه در نظر گرفته است که امیدواریم کارهای خوبی با استفاده از این بودجه صورت گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین در خصوص پالایشگاه نفت آناهیتا در کرمانشاه گفت: این پالایشگاه نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک است که با هماهنگی‌های صورت گرفته مشکلات آن برطرف شده و هرچه زودتر اجرایی خواهد شد.

احمدی‌نژاد در ادامه به بودجه سال 90 اشاره کرد و گفت: بودجه دولت دو بخش دارد؛ یک بخش مشخص است و بخش دیگر بودجه متمرکز است که عنوان کلی دارد و برای عمران و شهرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد که توزیع آن در اختیار دولت است.

رئیس‌جمهور افزود: از آنجا که بنای این دولت بر پایه عدالت‌محوری است، بنده از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت خواستم بودجه بیشتری را به این استان اختصاص دهد تا دیگر هیچ پروژه عمرانی در کرمانشاه معطل منابع مالی نباشد.

محمود احمدی‌نژاد در ادامه این گفتگوی تلویزیونی به سئوالات تعدادی از شهروندان در خصوص برنامه‌های دولت برای سال جهاد اقتصادی، رفع مشکل بیکاری، هدفمند کردن یارانه‌ها، بافت شهری کرمانشاه، فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری و محرومیت‌زدایی پاسخ داد.

رئیس‌جمهور در خصوص اشتغال‌زایی گفت: به فضل الهی امسال و سال آینده دولت بنا دارد بساط بیکاری را در کشور برچیند که در این راستا استان کرمانشاه از اولویت‌های دولت به‌شمار می‌رود.

احمدی‌نژاد در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اظهار داشت: در این موضوع در ابتدای راه هستیم ولی تا به امروز دیدیم که مردم چگونه با مدیریت منابع خود، دولت را در این راستا همراهی کرده‌اند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حال حاضر 80 درصد ملت ایران که در گذشته کمتر مصرف می‌کردند پی بردند که اگر این طرح طی سال‌های گذشته اجرا می‌شد چقدر به نفع آنان و کشور بود.

احمدی‌نژاد کاهش فاصله‌ها را وجه دیگر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خواند و گفت: با اجرای این طرح، مردم در مسائل کلان اقتصادی نقش ایفا می‌کنند، به‌گونه‌ای که امروز محاسبات مردم در حال تغییر است و رفتار توزیع‌کنندگان نیز به سمت بهینه شدن سوق پیدا کرده است.

رئیس‌جمهور در ادامه در خصوص بهسازی و نوسازی بافت شهری کرمانشاه نیز اظهار داشت: در جلسه دولت بودجه خوبی برای این امر اختصاص پیدا کرده است.

احمدی‌نژاد با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری در استان نیز افزود: جذب سرمایه‌گذاری در استان نیازمند همدلی است و همه مردم باید خود را مسوول ساختن استان بدانند. دوره ساختن دوره‌ای است که معمولا کمتر مصرف می‌شود.

موضوع راه‌آهن غرب کشور و همچنین مشکلات کشاورزی از دیگر مواردی بود که رئیس‌جمهور در پاسخ به آنان گفت: دولت بنا دارد ظرف پنج سال سطح زیر کشت استان را از دو هزار به پنج‌هزار هکتار افزایش دهد، دولت مصمم است که زمین‌های تحت کشت آبی را در کشور دو برابر کند و راهش این است که کشاورزان روش‌های آبیاری خود را تغییر دهند که در این راستا دولت هم تسهیلات ارزان‌قیمت و هم یارانه در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

رئیس‌جمهور همچنین در خصوص ساخت کارخانه خودروسازی اظهار داشت: دولت برای ساخت کارخانه خودروسازی در کرمانشاه50 میلیارد تومان تصویب کرده است که طی سال جاری و اوایل سال آینده این کارخانه راه‌اندازی شود.

احداث بازارچه‌های مرزی از دیگر سؤالاتی بود که احمدی‌نژاد در پاسخ به آن گفت: بازارچه‌های مرزی بیشتر برای کسانی است که بتوانند از ظرفیت‌های این بازارچه استفاده کنند. هدف بازارچه‌های مرزی تجارت کالاهای خرد است تا مردم عادی بتوانند هم مشغول به کار شوند و هم اقتصاد خود را رونق دهند.

احمدی‌نژاد همچنین در خصوص مرز خسروی خاطرنشان کرد: این مرز فعال است و متاسفانه مشکل از طرف مقابل است.

رئیس‌جمهور به مردم استان کرمانشاه قول داد تا پایان کار دولت دهم موضوع راه‌آهن استان نهایی و مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

احمدی‌نژاد در ادامه در خصوص مشکلات نیروهای شرکتی نیز گفت: بیش از 75 درصد نیروهای شرکتی قراردادی شده‌اند اما برخی جاها متاسفانه این کار صورت نگرفته است که امیدوارم امسال این موضوع به‌طور کامل حل شود.

رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود ضمن تشکر از مردم استان برای همه خوبی‌هایشان بیان کرد: زندگی در ایران زیباست و مردم ایران بهترین مردم دنیا هستند چرا که فرهنگ ایران زیباست و مردم کرمانشاه همچون نگینی در آن می‌درخشند.