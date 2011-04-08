به گزارش خبرگزاری مهر، می‌توان گفت که امروزه ما در "جامعه اطلاعاتی" زندگی می‌کنیم تا آنجا که اطلاعات و فناوری ارتباطات به طور فزاینده‌ای به امری ضروری در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما تبدیل شده است.

بنابراین توجه جدی به مباحث مربوط به اخلاق اطلاعاتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد که در کانون مباحث آن حق ایجاد، کنترل و دسترسی به اطلاعات وجود دارد.

برگزارکنندگان میزگرد اخلاق اطلاعات با موضوع محوری حقوق اطلاعاتی به مثابه حقوق بشر با تمرکز بر مسایلی چون حق ایجاد ارتباط و حق دسترسی به اطلاعات قصد دارند با گرد هم آوردن صاحب‌نظران گوناگون از رشته‌هایی چون فلسفه، علوم اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و مردم‌شناسی به بحث درباره موضوعاتی چون حفظ حریم خصوصی اطلاعات، مالکیت معنوی، حق ایجاد اطلاعات و ارتباط، آزادی اندیشه و سانسور بپردازند.

کیت ویلمن (دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس)، تونی سامک ( دانشگاه آلبرتا)، آدم دی. مور (دانشگاه واشنگتن)، دیوید کولیر (دانشگاه آریزونا)، جانین ریلی (دانشگاه آریزونا) و کی ماتئیسن (دانشگاه آریزونا) از سخنرانان اصلی در میزگرد اخلاق اطلاعات خواهند بود که با موضوع محوری حقوق اطلاعاتی به مثابه حقوق بشر از 15 و 16 آوریل 2011 (26 و 27 فروردین 1390) در دانشگاه آریزونا آمریکا برگزار می‌شود.