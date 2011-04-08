آذربایجان شرقی نیازمند 78 پایگاه امداد و نجات جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر در میانه، خلیل ساعی پیش از ظهر جمعه در حاشیه نشست کارگروه ستاد بحران شهرستان میانه افزود: از این تعداد 38 پایگاه در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: امسال در سطح استان برای ایجاد پنج پایگاه امداد و نجات جاده‌ای برنامه‌ریزی شده که با احداث این پایگاه‌ها تعداد پایگاه‌های فعال استان به 12 پایگاه خواهد رسید.

ساعی شهرستان میانه را یکی از پرترددترین شهرستان‌های استان با آمار تصادفات بالا ذکر کرد و گفت: نیاز به ساماندهی جاده‌ای دراین شهرستان به طور شدید احساس می‌شود و در این راستا مقرر شد پایگاه امداد و نجات عجمی از محل اعتبارات سال جاری اجرا شده و نیز پایگاه امداد و نجات آزادراه پیامبر اعظم ( ص) هم مورد بررسی قرار گرفته و در سال جاری ایجاد شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین درخواست فرماندار شهرستان در مورد احداث پایگاهی در مسیر اردبیل سرچم را نیازمند بررسی دانست و قول مساعد داد تا بنا بر اولویت‌های در نظر گرفته شده به اتفاق جمعیت هلال احمر استان، احداث این پایگاه هم جزو برنامه های سال آتی قرار گیرد.

وی همچنین به وجود 145 اورژانس در سطح استان اشاره کرد و با مهم دانستن احداث پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای افزود: با تصویب و تشکیل کمیته بین راه‌ها وظیفه جدیدی برای جمعیت هلال احمر تعیین شده که ایجاد پایگاه‌های امداد جاده‌ای در سطح استان لازمه انطباق با شرح وظیفه جدید است.

مدیرکل مدیریت بحران استان پیش از این نشست از محل تصویب شده برای احداث پایگاه عجمی در شهرستان میانه بازدید کرد.