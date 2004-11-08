  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۴۸

پس از اعتراض گسترده فرانسوي ها

آلماني ها در اعتراض به عبور محموله هاي هسته اي از كشورشان خود را به ريل قطار بستند

تظاهر كنندگان آلماني امروز در شهر وزلان خود را به ريل راه آهن بستند تا از انتقال زباله هاي هسته اي راديواكتيو كه از فرانسه عبور كرده است جلوگيري كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،اين در حالي است كه روز گذشته بر اثر عبور قطار حامل از روي فردي كه در فرانسه خود را به ريل بسته بود ، وي جان خود را از دست داد .

در ميان خشم ناشي از قتل جوان 21 ساله كه خود را به در شهر نانسي در شرق فرانسه به ريل بسته بود ، تعدادي از فعالان ، جاده  منتهي به وزلان در شمال آلمان را مسدود كردند .

يك سخنگوي پليس گفت : اين قطار در وزلان به علت  حضور مردم روي ريل ناچار به توقف شد . در اقدام امنيتي كم سابقه اي در آلمان حدود 11 هزار پليس از اين قطار نگهباني مي كنند.

اين قطار كه پس از يك ساعت تاخير سفر خود را از وزلان آغاز كرد و حامل 12 كانتينر تركه سوخت مصرف شده بود .

اين محموله كارخانه هوگو در شمال فرانسه را عصر روز شنبه  ترك كرد و روز يكشنبه شب به خاك آلمان وارد شد .

 تا ظهر روز دوشنبه اين محموله به شهر لاور ساكسوني در آلمان شمالي رسيده بود و مسير خود را به سمت شهر گورلبن ادامه داد  . انتظار مي رود اين قطار شب سه شنبه به مقصد خود برسد .

آلمان كه هيچ كارخانه پردازشي ندارد ، تركه هاي سوخت مصرف شده را از نيروگاه هسته اي خود براي پردازش به شهر هاگو
مي فرستند و سپس آنها را براي ذخيره باز پس مي گيرد .

 اين محموله هفتمين محموله اي است كه از سال 1996 به آلمان بازمي گردد .

فعالان  زيست محيطي و ضد هسته اي مي گويند : محموله ها هسته اي خطرناك هستند و آب  گورلبن را آلوده مي كنند .

کد مطلب 128391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه