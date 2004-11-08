آلماني ها در اعتراض به عبور محموله هاي هسته اي از كشورشان خود را به ريل قطار بستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،اين در حالي است كه روز گذشته بر اثر عبور قطار حامل از روي فردي كه در فرانسه خود را به ريل بسته بود ، وي جان خود را از دست داد .

در ميان خشم ناشي از قتل جوان 21 ساله كه خود را به در شهر نانسي در شرق فرانسه به ريل بسته بود ، تعدادي از فعالان ، جاده منتهي به وزلان در شمال آلمان را مسدود كردند .

يك سخنگوي پليس گفت : اين قطار در وزلان به علت حضور مردم روي ريل ناچار به توقف شد . در اقدام امنيتي كم سابقه اي در آلمان حدود 11 هزار پليس از اين قطار نگهباني مي كنند.

اين قطار كه پس از يك ساعت تاخير سفر خود را از وزلان آغاز كرد و حامل 12 كانتينر تركه سوخت مصرف شده بود .

اين محموله كارخانه هوگو در شمال فرانسه را عصر روز شنبه ترك كرد و روز يكشنبه شب به خاك آلمان وارد شد .

تا ظهر روز دوشنبه اين محموله به شهر لاور ساكسوني در آلمان شمالي رسيده بود و مسير خود را به سمت شهر گورلبن ادامه داد . انتظار مي رود اين قطار شب سه شنبه به مقصد خود برسد .

آلمان كه هيچ كارخانه پردازشي ندارد ، تركه هاي سوخت مصرف شده را از نيروگاه هسته اي خود براي پردازش به شهر هاگو

مي فرستند و سپس آنها را براي ذخيره باز پس مي گيرد .

اين محموله هفتمين محموله اي است كه از سال 1996 به آلمان بازمي گردد .

فعالان زيست محيطي و ضد هسته اي مي گويند : محموله ها هسته اي خطرناك هستند و آب گورلبن را آلوده مي كنند .