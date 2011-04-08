به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری با حضور در مناطق جنگی و عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از برگزاری نمایشگاه های کتاب ویژه راهیان نور با اختصاص فضاهای جنبی خبر داد و گفت: ظرفیتهای فوق العاده‌ای برای برگزاری و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در این مناطق وجود دارد که با احیای آن‌ها می‌توان در به تصویر کشیدن صحنه های جانبازی و انتقال فرهنگ شهادت به نسل جوان اقدامات ارزشمندی صورت داد.

وی حضور در کاروانهای راهیان نور را تداوم حرکت رزمندگان و تجدید عهد و پیمان با رهبر انقلاب دانست و گفت: برپایی اردوهای راهیان نور در زمینه خنثی‌سازی تهاجم فرهنگی دشمن، در میان جوانان این مرز و بوم نقش به‌سزایی دارد وشناسایی ظرفیت‌های فرهنگی موجود دراین سرزمین و احیای آنها قطعا موجب انتقال ارزش‌های دفاع مقدس وعاشورایی به نسل آینده می‌شود.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد افزود: به همین منظور طی ابلاغیه ای به موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی کشور خواستار برگزاری نمایشگاه‌هایی از کتاب های دینی، تاریخی و مربوط با انقلاب اسلامی در این سرزمین مقدس شده‌ایم. احیای ظرفیت‌های فوق العاده فرهنگی موجود در این سرزمین، می‌تواند بخشی از رسالت مسئولان فرهنگی کشور را کاهش دهد و در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه های استکبار و گسترش و ترویج ارزش‌های اسلامی میان جوانان موثر واقع شود.