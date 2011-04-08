ورودی آب سد سفید رود گیلان دو برابر افزایش یافت

اردشیر روحی ماسوله با اعلام اینکه در حال حاضر 859 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود ذخیره شده است، افزود: اگرچه مقدار آبی که امسال در این سد ذخیره شده است 89 میلیون متر مکعب کمتراز پارسال است اما با توجه به افزایش ورودی آب سد نگرانی در خصوص تامین آب کشاورزی در این استان وجود نخواهد داشت.

وی همچنین به وضعیت کشاورزی استان اشاره کرد و اظهار داشت: کمباین های جدید برنج باید با تزریق اعتبارات مناسب باید در اختیار تعاونی های تولید قرار گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اعلام اینکه درصد ضایعات کمباین های جدید یک درصد است، افزود: این در حالیکه مجموع ضایعات برنج 30 درصد یعنی 25 درصد مربوط به کارخانه های شالیکوبی و پنج درصد مربوط به کمباین های قدیمی است.

وی خاطرنشان کرد: کمباین های جدید میسیوبیشی برنج های که در اثر کود دهی زیاد ورس (خوابیده) باشند به راحتی برداشت می کنند.

روحی ماسوله گفت: این کمباین ها روزانه می توانند محصول سه هکتار شالیزار را برداشت کنند که این امردر کاهش حجم کار، هزینه ها و همچنین بالا بردن سرعت عملیات موثر است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه امسال چند درصد شالیزارهای استان گیلان به وسیله ماشین های دروگر برداشت می شوند و برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی چه برنامه ای دارید، اظهار داشت: بالا بودن هزینه تولید یکی از مشکلاتی شالیکاران است ضمن اینکه وسعت زمینهای کشاورزی تنها هفت دهم هکتار است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: بالا بردن ضریب مکانیزاسیون در شالیزارها و همچنین بالا بردن سطح عملکرد باعث ارتقای سطح کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی می شود.

وی همچنین با بیان اینکه امسال 25 هزار هکتار زمین شالیکاری در گیلان بصورت مدرن کشت و 60 هزار هکتار به روش مکانیزه برداشت می شود، یادآور شد: در حدود 60 درصد از شالیزارهای که برای طرح تجهیز آماده شده اند و برخی شالیزارهای که کرتهای بزرگ دارند، به روش مکانیزه برداشت می شوند.