مرکز اسلامی نور در اتیوپی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه امام جمعه شهر بلبلا در سخنانی با اشاره به آیاتی از قرآن مجید اهمیت علم آموزی رابرای حضار تشریح و از اهتمام رایزنی فرهنگی ایران در این حرکت دینی فرهنگی بسیار سپاسگزاری نمود.



در ادامه مراسم محسن آشوری نیز در سخنانی با اشاره به سوره مبارکه نصر و شرح آن که هرگاه نصر و یاری خداوند فرا برسد آنگاه می بینی که مردم فوج فوج به دین خدا در می آیند بر این اساس باید به کلیه متشرفین به دین اسلام این موضوع را یاد آور شد که اخیرا در این منطقه گروه زیادی به دین اسلام گرویدند.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه زمینه لازم برای رشد علمی و فرهنگی مردم این منطقه فراهم شده است ، پس باید تلاش کنید تا استفاده بهینه از این امکانات را داشته باشید.