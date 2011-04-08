  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

اختصاصی مهر /

رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی/ جزئیات شاخصهای ارزیابی

رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی/ جزئیات شاخصهای ارزیابی

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از دستور کار رتبه بندی برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد برای اولین بار خبر داد و گفت: برای اولین بار غیرانتفاعی ها رتبه بندی می شوند و رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد را نیز در دستور کار داریم.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در نظر داریم موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را از نظر کاربردی، تجهیزات، اعضای هیئت علمی و جزئیات فارغ التحصیلی مورد ارزیابی قرار دهیم و رتبه بندی کنیم.

وی گفت: برای واحدهای دانشگاه آزاد نیز سعی می کنیم اطلاعات لازم را از مجموعه واحدهای دانشگاه آزاد به دست بیاوریم و رتبه بندی را برای این دانشگاه نیز آغاز کنیم.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام شده بود با یک سری شاخصهای داخلی و خارجی دانشگاههای دولتی را نیز در ادامه رتبه بندی سال گذشته رتبه بندی خواهیم کرد.

کد مطلب 1283915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها