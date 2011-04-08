رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی/ جزئیات شاخصهای ارزیابی

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در نظر داریم موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را از نظر کاربردی، تجهیزات، اعضای هیئت علمی و جزئیات فارغ التحصیلی مورد ارزیابی قرار دهیم و رتبه بندی کنیم.

وی گفت: برای واحدهای دانشگاه آزاد نیز سعی می کنیم اطلاعات لازم را از مجموعه واحدهای دانشگاه آزاد به دست بیاوریم و رتبه بندی را برای این دانشگاه نیز آغاز کنیم.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام شده بود با یک سری شاخصهای داخلی و خارجی دانشگاههای دولتی را نیز در ادامه رتبه بندی سال گذشته رتبه بندی خواهیم کرد.