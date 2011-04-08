به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان با بیان این مطلب افزود: در سال جهاد اقتصادی و با توجه به اینکه اعتبارات قابل توجهی برای بخش صنعت و معدن کشور پیش بینی شده است، با اجرای برنامه های یاد شده حمایت از تولید ملی را دستور کار خود قرار داده ایم.

وی افزود: در بخش صنعت استان کرمانشاه هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که به بهره برداری رسیده است و طرح های جدیدی هم به ارزش دو هزار و هشتصد میلیارد تومان در دست اجراست که در آینده به بهره برداری می رسد.

محرابیان کارخانجات کاشی و سرامیک، پتروشیمی، فولاد، پلیمر، کاغذسازی، الیاف تایر و نان صنعتی را از جمله این طرح ها برشمرد. وی با اشاره به اینکه امسال، سال اشتغال و تولید است افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات در سال 90، در اختیار صنعت و پروژه‌های عمرانی قرار می‌گیرد و در کنار آن اصلاح نظام بانکی برای حمایت از تولید ملی و صنعتگران نیز ادامه خواهد یافت.

وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بیشتر برنامه های وزارت صنایع و معادن در سه ماه ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توجه به سیاستهای جبرانی بوده است افزود: در سال جهاد اقتصادی علاوه بر این ، نوسازی و بازسازی صنایع و افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی در اولویت است.

وی ادامه داد: امسال عمده ترین محور فعالیت دولت ایجاد اشتغال است و از آنجا که بخش صنعت و معدن مهم ترین دستگاه اجرایی کشور در ایجاد اشتغال پایدار و در واقع موتور محرک رشد اقتصادی در کشور است وظیفه سنگینی را برعهده دارد که خوشبختانه با سرمایه گذاری های انجام شده در سالهای گذشته و با تکمیل و راه اندازی طرح های در دست اجرا و همچنین بهره برداری بهینه از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی ، دستیابی به این هدف دور از انتظار نیست.

وزیر صنایع و معادن همچنین با اشاره به ‌افزایش ‌تولید خودرو در 5 سال ‌اخیر افزود: در ‌این مدت به اندازه تمام سال‌های ‌پیش از آن ، خودرو در‌کشور ‌تولید شد و در مقابل متوسط مصرف روزانه ‌بنزین نیز در حال حاضر به طور ‌محسوسی نسبت به سال 84 و 85 ‌کاهش ‌یافته ‌که ‌این موضوع نشان دهنده اتخاذ ‌یک ‌رویکرد ‌کارشناسانه است.