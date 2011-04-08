اولین خودرو ون داخلی در کرمانشاه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فاز اول این کارخانه که کلنگ اجرایی آن توسط وزیر کشور ، نماینده مردم صحنه و مدیران استانی در شهرک صنعتی صحنه به زمین زده شد پس از یک سال و در بهار سال 91 به بهر برداری خواهد رسید.

این کارخانه با اعتبار 50 میلیار تومان و در زمینی به مساحت 10 هکتار پس از بهره برداری 10 هزار دستگاه خودرو پژو ون در سه مدل هفت نفره ، پنج نفره و باری در سال تولید خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت ایران خودرو کرمانشاه در خصوص این کارخانه گفت : ایرن کارخانه با هدف بی نیازی از خودرو چینی به کشور راه اندزی شده است.

محمد ملکی افزود : خودرو ساخت این کارخانه برند اروپایی پژو است که در فاز اول خط مونتاژ راه اندازی خواهد شد .

وی با بیان این نکته که تعدادی از قطعات این خودرو در داخل تولید می شود‘ اظهار داشت : بیش از 30 در صد قطعات این خودرو در ایران خودرو تهران و مابغی از فرانسه وارد می شود که در کارخانه کرمانشاه با مونتاژ خواهند شد.

اشتغال زایی این طرح را 400 نفر به صورت مستقیم اعلام کرد و خاطر نشان کرد: علاوه بر اشتغالزایی مستقیم این طرح با توجه به صنعت مادر بودن خودرو سازی صنایع و مشاغل پایین دستی بسیاری در منطقه به وجود خواهد آمد که اشتغالزایی بالایی به همراه دارد .

مدیر عامل ایران خودرو با بیان این نکته که طرح ایران خودرو کرمانشاه در سال 85 تصویب شده است‘ گفت : طرح ایران خودرو کرمانشاه در سفر اول و دوم ریاست جمهور به کرمانشاه تصویب شد که بنا بود تامین اجتماعی نیز در اجرای آن سهیم باشد که انصراف این سازمان علت اصلی به تعویق افتادن این پروژه بود از این رو ایران خودرو تصمیم گرفت تا خود به تنهایی کار ساخت کارخانه خودرو سازی کرمانشاه را آغاز کند.