ملاقات خداحافظی سفیر مستعفی جمهوری یمن در بیروت با سفیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در این ملاقات که به منظور خداحافظی رسمی صورت گرفت، با اشاره به ضرورت حل مشکلات منطقه به دست خود، ابراز امیدواری کرد مردم کشورهای منطقه بتوانند هرچه زودتر شاهد امنیت، ثبات و دستیابی به خواسته‌های مشروع خود باشند.

وی همچنین از اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره نقشی سازنده و مثبت در منطقه ایفا کرده، قدردانی نمود.

رکن آبادی نیز با اشاره به روابط مفید و سازنده بین سفارتخانه‌های دو کشور طی مدت ماموریت وی در لبنان و تاکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از خواسته‌های حق طلبانه ملت‌ها و حمایت از احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت، برای وی آرزوی توفیق کرد.