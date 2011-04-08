کنگره سرداران شهید بزرگترین رخداد فرهنگی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سردار مجتبی مینایی فرد افزود:‌ با ارزیابی برنامه های سال گذشته برگزاری کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس به طور قطع بزرگترین رخداد فرهنگی این استان خواهد بود که با مرور اجمالی یادواره های اجرا شده در شهرستانها این ادعا اثبات می شود.

وی اظهارداشت: این اجلاسیه از ششم تا هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در شیراز برگزار می شود که در شرایط اقلیمی شیراز در این ماه و تقارن ایام برگزاری کنگره با عملیات بیت المقدس که رزمندگان استان فارس در آن نقش بسزایی داشتند، از عواملی است که به برگزاری هر چه باشکوه تر و مطلوب تر این اجلاسیه بزرگ کمک می کند.

رئیس کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس گفت: با نگاه به یادواره شهدا در شهرستانهای استان، می بینیم در ستاد برگزاری کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان از نظر بودجه ای کمک اندکی به آنها کردیم اما از نظر هزینه ای تا حدود 30 برابر بودجه داده شده در یادواره ها هزینه شده که این اعتبارات از سوی مردم، خانواده شهدا به خصوص جامعه ایثارگری تامین شد تا هر کس بتواند در حد توان دینی را که به شهدا داشتند ادا کنند.

سردار مینایی فرد اظهارداشت: اجلاسیه سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس بعد از گذشت 23 سال از جنگ تحمیلی برگزار می شود که در نوع خود بی نظیر است و تلاش شده برنامه های مختلف در همه زمینه ها و برای همه اقشار مختلف و سطوح جامعه با کمیت و کیفیت قابل قبولی اجرا شود.

وی ادامه داد: اجلاسیه بزرگ شهدا در دو روز اصلی و هشت روز با برنامه های غیر متمرکز و نشستها و برنامه های غنی مختلف با حضور هنرمندان، استادان، ورزشکاران، جامعه پزشکی و امداد و درمان، کارگران، پیشکسوتان، دانش آموزان و گردهمایی بزرگ تجلیل از خانواده سه هزار شهید دانش آموز و فرهنگی و بسیاری برنامه های متنوع فرهنگی دیگر برگزار می شود.