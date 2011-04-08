اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجید رازانی، موی تای کار عضو تیم ملی، نشان نقره رقابتهای جهانی قزاقستان را از آن خود کرد.

در این رقابتها که از سیزدهم تا شانزدهم ماه جاری در آلماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد، مجید رازانی تنها نماینده ایران در این رقابتها نشان نقره وزن 85 کیلوگرم را به خود اختصاص داد.

انتخاب مربی تیم دو صحرانوردی لرستان

بنابر این گزارش از سوی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، اردشیر کاظمی، مربی تیم دو لرستان به عنوان مربی تیم ملی دو صحرا نوردی دانش آموزان معرفی شد.

تیم ملی دو صحرانوردی دانش آموزان خود را برای شرکت در مسابقه های دانش آموزان جهان که تیرماه امسال در بلغارستان برگزار خواهد شد آماده می کند.

پایان رقابتهای فوتبال لیگ خرم آباد

نیم فصل نخست رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم خرم آباد با قهرمانی تیم پیام پایان یافت.

در هفته چهارم و پایانی این مسابقات، تیم فوتبال پیام خیرآباد با نتیجه 2 بر صفر بر تیم المپیک غلبه کرد و تیم بهمن 6 بر 2 برابر سایپا به برتری رسید.

همچنین تیم فوتبال پاسارگاد، 4 بر یک از سد تیم فجر گذشت و تیم فوتبال شاهین نیز 2 بر یک تیم سرخپوشان را شکست داد.