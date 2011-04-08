به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دیدار با کارکنان و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تبریک هفته سلامت، اظهار داشت: جهاد اقتصادی، رفاه و آسایش بدون تامین سلامت امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اگر سلامت نباشد جهاد اقتصادی هم نمی‌تواند پیشرفت داشته باشد، پس باید مسئولان امر بهداشت در سال جهاد اقتصادی با برنامه‌ریزی‌های مدون مانند گذشته در راستای ارتقا سلامت و بهداشت جامعه تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به شاخصهای نظام سلامت در کشورمان، یادآور شد: نظام سلامت و بهداشتی که در ایران اسلامی وجود دارد بر تمام نظام‌های سلامت دنیا برتری دارد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: برتری نظام سلامت و بهداشت در اسلام از چند جهت از جمله جامعیت، سازگاری آن با فطرت انسان و بدون عوارض بودن است.

وی با بیان اینکه سلامت کامل کننده زندگی، نشانه کمال عقل و راحتی انسان است، به روایتی از امام صادق (ع) در این خصوص اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) پنج خصلت تندرستی و سلامت، امنیت، وسعت رزق، همنشین خوب و موافق و رفاه و آسایش را موجب زندگی توام با آرامش دانسته اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران ما پیام‌آوران سلامت واقعی در دنیا شده‌ایم، تصریح کرد: پیشرفت‌های علمی و پزشکی که امروز در داخل کشور صورت می‌گیرد خیره کننده و بسیار با ارزش است.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: هیچ کشوری همانند ایران اسلامی وجود ندارد که طی 32 سال این‌قدر میانگین پیشرفت علمی و پزشکی‌اش چندین برابر شود و این موضوع یک نعمت بزرگ برای ایران اسلامی است.

وی یادآور شد: امروز ما می‌توانیم در دنیا اعلام کنیم که اسلام دارای نظام سلامتی است که بهتر از آن وجود ندارد و نمونه آن را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان بیان کرد: امروز با تلاش و کوشش دست‌اندرکاران امر بهداشت ایران اسلامی در زمینه بهداشت جزو ممتازها و برترین‌های دنیا است.

اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تبریک هفته سلامت برنامه‌های این هفته را اعلام کرد و گفت: در این هفته برنامه‌هایی نظیر برگزاری مسابقه بهداشتی در مدارس، برپایی جشن بزرگ ولادت حضرت زینب کبری (س)، اجرای برنامه کوهپیمایی و پیاده‌روی عمومی با اهداء اقلام بهداشتی و ورزشی با پیام‌های بهداشتی برگزار می‌شود.