جزئیات انفجار در خطوط لوله گاز / تغییر آرایش در شبکه

مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر با اشاره به انفجار در خطوط انتقال گاز در استان قم، گفت: هم اکنون با حضور گروه های کارشناسی در سطح منطقه حادثه دلایل انفجار در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در حال بررسی است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه تا مشخص شدن نتایج گروه‌های کارشناسی نمی توان اظهار نظر دقیقی در خصوص دلیل این حادثه گازی مطرح کرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی تمامی تجهیزات، ماشین آلات، کالا و لوله های مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی خطوط لوله گاز آسیب دیده در سطح منطقه آماده شده است.

وی با تاکید بر اینکه امکان بازسازی لوله های گاز آسیب دیده در مدت 48 ساعت وجود دارد، اظهار داشت: عملیات تعمیر و بازسازی خطوط لوله گاز با به پایان رسیدن بررسی های گروههای کارشناسی بلافاصله در سطح منطقه آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول در خصوص تامین گاز مورد نیاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع همزمان با انفجار در این خطوط لوله گاز، بیان کرد: هم اکنون با هماهنگی بخشهای دیسپچینگ ملی گاز، شرکتهای انتقال و گازهای استانی مشکلی در تامین گاز مشترکان وجود ندارد.

بوجارزاده با بیان اینکه با اقدامات انجام شده آرایش در شبکه ملی گاز و خطوط لوله اصلی انتقال انجام شده است، تاکید کرد: با وجود وقوع این حادثه هیچ گونه افت و یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری حاصل نشده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه برای تامین گاز مورد نیاز مشترکان خانگی و صنایع محدودیتهایی در ارسال گاز طبیعی به نیروگاهها اعمال شده است، بیان کرد: در حال حاضر برخی از نیروگاههای شمال کشور از فرآورده های نفتی به عنوان سوخت جایگزین گاز طبیعی استفاده می کنند.

به گزارش مهر، بامداد امروز 19 فروردین ماه سه رشته خط لوله 56 اینچی انتقال گاز طبیعی ایران در استان قم به دلایل نامشخصی منفجر شده است.

مسئولیت اصلی این خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از پالایشگاههای جنوب کشور همچون مجتمع گازی پارس جنوبی، پارسیان و فجرجم به استانهای شمال و شمالغربی ایران است.

در حال حاضر تیمهای امداد، عملیات و بازرسی شرکت ملی گاز ایران و برخی از دستگاههای دولتی در محل انفجار این خط لوله گاز طبیعی در حال بررسی دلایل این حادثه هستند.

این انفجار در 74 کیلیومتری جاده دلیجان به قم به وقوع پیوسته است که مسئولان شرکت ملی گاز در اولین اقدام مشغول به تخلیه گاز طبیعی از خطوط لوله هستند.

در همین حال بهمن ماه سال گذشته در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم سه خط لوله یکهزار پوندی انتقال گاز منفجر شده بود. انفجار همزمان خطوط لوله شهر قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از جنوب غربی این شهر را به شدت قرمز کرده بود.

با وجود انفجار در مسیر این خطوط لوله در یک عملیات ضربتی به منظور جلوگیری از قطع و یا افت فشار گاز طبیعی در استاهای شمالی کشور تعمیرات خطوط لوله آسیب دیده در مدت 72 ساعت توسط شرکت ملی گاز انجام شده است.



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