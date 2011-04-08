جشنواره غذا و صبحانه سالم در 17 منطقه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزای مهر، رضا قهرمانی، معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران توسعه فرهنگ استفاده از غذاهای سنتی و اغذیه با ارزش غذایی بالا را از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره غذا و صبحانه سالم خواند و گفت: شهرداری تهران در طول هفته سلامت با برپایی این جشنواره به دنبال آن است تا از مصرف بی رویه فست فود ها جلوگیری کرده و غذاهای سالم ایرانی را ترویج دهد.

وی ادامه داد: جشنواره غذا و صبحانه سالم از 18 فروردین ماه در 17 منطقه تهران در پهنه های مختلف برگزار می شود و تا 24 فروردین ماه نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته قهرمانی این جشنواره در سطح خانه های سلامت، خانه های اسباب بازی و بوستان هایی نظیر پارک صبا، گلریز، خیام، پیروزی، حافظ و سرای تاکسیرانی انجام می شود که از شهروندان دعوت می شود تا با تهیه غذاهای سنتی در این جشنواره حضور داشته باشند تا جشنوراه غذای سالم با مشارکت مردم برگزار شود.

معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران همچنین به برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی در هفته سلامت اشاره کرد و گفت: در این جشنواره مسابقاتی نظیر دو میدانی، دارت، طناب کشی، دوچرخه سواری ، پیاده روی خانوادگی، کوهپیمایی و ورزش های صبحگاهی در سطح مناطق 22 در نظر گرفته شده است که در سطح شهر اجرا خواهد شد.

قهرمانی خاطر نشان ساخت: جشنواره مسابقات ورزشی در سطح پارک ها، باشگاه ها و کانون های ورزشی شهر تهران دنبال خواهد شد و به صورت متمرکز در پارک های کوهسار، شفق، قزل قلعه، بهجت آباد، گلریز، کلکچال، توچال، درکه ، افق و ... برنامه های متمرکز و ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی هدف از برگزاری جشنواره مسابقات ورزشی را توسعه ورزش همگانی و افزایش تحرک بدنی، برای ارتقای سطح سلامت شهروندان در هفته سلامت عنوان کرد.