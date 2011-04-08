ایثارگری ملت ایران برنامه ریزی سلطه گران را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمود احمدی نژاد در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران استان کرمانشاه آگاهی بخشی و بیداری بشریت را از ثمرات قطعی ایثارگری دانست و اظهار داشت: ایثارگران علاوه بر اینکه خودشان را بالا می‌کشند، جامعه و بشریت را هم از ضلالت و گمراهی به قله‌های هدایت و آگاهی ارتقا می‌دهند.

احمدی نژاد با بیان اینکه ایثارگران با ایستادگی در سخت ترین شرایط پرچم توحید، عدالت و حقیقت را برافراشته نگه داشتند، اظهار داشت: ایثارگری خمیرمایه حرکت کمالی انسان است و اگر نباشد هیچ زیبایی، عدالت و محبتی در عالم برپا نخواهد بود.

وی با بیان اینکه همه ارزش های الهی و انسانی ماندگاری خود را مرهون ایثار ایثارگران هستند، گفت: ایثارگری راه تعالی و کمال انسان است و خدای متعال برای رسیدن به قله های کمال این راه را در برابر بشر قرار داده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر روند 35 سال قبل ادامه پیدا می کرد امروز در دنیا هیچ اثری از پاکی، عزت و عدالت باقی نمانده بود بلکه همان شرایط تداوم می یافت و مستکبران موفق می شدند صهیونیست ها را تثبیت کنند و امروز حتی اثری از ایران هم وجود نداشت. اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید و ایثارگری ایثارگران ملت ایران نبود و دشمنان ملت ها موفق می شدند اهداف خود را اعمال کنند، آنها تلاش می کردند همه ملت ها در جهل و بی خبری و غفلت قرار بگیرند.

احمدی نژاد تصذیح کرد: ایثارگری ایثارگران کشورمان باعث شد ایران عقب افتاده 35 سال قبل که زیر پای استعمارگران لگدمال می شد امروز به عزیزترین و مقتدرترین ملت و کشور در جهان تبدیل شود.

دکتر احمدی نژاد گفت: ایثارگران انرژی و توانی در ملت ایران دمیده اند که همه قدرتها، تمام ثروت، قدرت ، رسانه و نیرنگ های خود را به کار گرفته اند تا از اعتلای ایران جلوگیری کنند اما بی تردید همچنان ناکام خواهند ماند.

رئیس‌جمهور افشای چهره پلید مستکبران را از دیگر آثار و برکات ایثارگری ملت ایران دانست و گفت: مستکبران فاسدی که دستانشان به خون ملت ها آغشته است و در طول تاریخ انواع جنایتهای بشری را مرتکب شده اند امروز نقاب حقوق بشر و آزادی را ابزار جدید چپاول ملت ها قرار داده‌ند اما ایستادگی ناشی از ایثار ملت ایران این نقاب فریب را کنار زد.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: دولت قبلی آمریکا که منفور ملت ها شده بود مجبور شد این بار با چهره سازی و شعارهای جدیدی فرد دیگری را به صحنه وارد کند تا بخشی از نفرت ملت ها نسبت به خود را ترمیم کند اما ایثارگری ملت ایران آنچنان اثرگذار است که به سرعت پرده از نفاق جدید آنان نیز برداشت.

وی تصریح کرد: کسانی که نیل تا فرات و حتی ایران را در اهداف سلطه گری خود ترسیم کرده بودند اکنون به همان سرزمین های اشغالی بسنده کرده اند اما مطمئنا به واسطه روحیه ایثارگری ملت ایران که در دیگر ملت ها نیز پدید آمده است آنها قادر نخواهند بود رژیم صهیونیستی را حتی در سرزمین های اشغالی هم حفظ کنند.

رئیس‌جمهور افزود: روحیه ایثارگری آگاهی بخش، نشاط انگیز و شجاعت آفرین است.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه امروز همه دنیا به تبعیت از روحیه ایثارگری ملت ایران به حرکت درآمده و مستکبران وحشت زده شده اند، گفت: امروز استکبار روحیه خود را از دست داده و وحشت زده وسراسیمه گشته است و به هر اقدامی دست می زند بیشتر در باتلاق فرو می رود.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: شکست ناپذیری امروز ایران حاصل ایثار ایثارگران این سرزمین است و اینکه امروز همه دنیا به سمت توحید و عدالت در حرکت هستند حاصل ایثارگری ملت ایران است.

احمدی‌نژاد روحیه ایثارگری را بزرگترین هدیه خداوند به انسان دانست و گفت: تا زمانی که این روحیه در بین ملت ایران باشد این ملت ، انقلاب و ایران هرگز طعم شکست را نخواهد چشید و مستکبران راهی جز خضوع و تسلیم در برابر عظمت ملت ایران ندارند و بدانند که امروز ایثارگران و خانواده شهدا و آحاد ملت ایران مومن تر ، مقاوم تر ، آگاه تر ، انقلابی تر و شجاع تر از قبل وسط صحنه ایستاده اند و حسرت یک گام پیشروی سلطه گران را در مقابل جبهه توحید بر دل آنان خواهند گذاشت.

در این مراسم رئیس جمهور همچنین از خاور مرادی مادر شهید سعید مصطفایی و محمدصالح فشی پدر شهید احمد فشی که تنها فرزندان خود را در راه اعتلای آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا کرده بودند با اهدا نشان ایثار تجلیل کرد.