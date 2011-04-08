به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سالهاست صحبت از واگذری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی مطرح شده و هر سال هم به امید سال بعد وعده هایی داده می شود، رئیس سازمان تربیت بدنی صبح امروز جمعه بر واگذاری این دو باشگاه در سال 90 تاکید کرد و گفت: قطعا امسال با همکاری سازمان خصوصی سازی این اتفاق خواهد افتاد.

رئیس سازمان تربیت بدنی که به همراه حمید سجادی در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود در این برنامه به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان ورزش در سال گذشته پرداخت و حمید سجادی نیز نمودارهایی از عملکرد سازمان تربیت بدنی را ارائه کرد.

علی سعیدلو با اشاره به موفقیت هایی که ورزش ایران در سال 89 کسب کرده بود از بازیهای آسیایی گوانگجو به عنوان طلایی ترین اتفاق ورزش کشورمان یاد کرد و گفت: براساس اسناد و مدارکی که وجود دارد ورزش ایران در سال گذشته هر هفته یک قهرمانی در مسابقات جهانی بدست آورده که امیدواریم این اتفاق در سال 90 هم تداوم داشته باشد.

وی در مورد تشکیل وزات ورزش و جوانان نیز گفت: تشکیل این وزارتخانه مراحل قانونی و اداری خودش را طی می کند و باید ابهاماتی که در آن وجود دارد برطرف شود. با این حال مطرح شدن تشکیل این وزارتخانه نه تنها تعللی در کار سازمان تربیت بدنی ایجاد نکرده است بلکه باعث شد ما سرعت کارهایمان را هم بیشتر کنیم.

سعیدلو ادامه داد: ما به عنوان خدمتگزاران ورزش تا زمانی که در سازمان تربیت بدنی هستیم امور را با قدرت و سرعت پیش می بریم و امیدواریم که در سال 90 هم ورزش کشور به موفقیت های بیشتری دست پیدا کند.

رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه خود را موظف می دانیم در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی حرکت کنیم در مورد خصوصی شدن ورزش گفت: طبیعی است که دولت نمی تواند هزینه های بالای ورزش در بحث زیر ساخت و قهرمانی را پرداخت کند و باید از بخش های خصوصی نیز کمک بگیریم. به همین دلیل تلاش می کنیم این اتفاق بیفتد.

علی سعیدلو در بخش پایانی صحبت هایش با تایید خبر اعلام شده از سوی معاون سازمان خصوصی سازی در مورد دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران گفت: استقلال و پرسپولیس هم که دو باشگاه زیر مجموعه سازمان تربیت بدنی هستند امسال با همکاری سازمان خصوصی سازی حتما واگذار خواهند شد.