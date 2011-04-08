پیاده روی خانوادگی در امامزاده عبدالله آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بخش امامزاده عبدالله (ع) آمل، بیش از دو هزار نفر از روستاییان این بخش که با شعار هفته سلامت برگزار شد، صبح جمعه مسافت حدود سه کیلومتری کمربندی روستای " اسکومحله" تا آستانه مبارکه " امامزاده عبدالله (ع)" آمل را پیاده طی کردند.

سرپرست بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله (ع) شهرستان آمل گفت: هدف از این فعالیت های ورزشی به خصوص پیاده روی خانوادگی، ایجاد روحیه نشاط و سلامتی در خانواده ها و نهادینه کردن فرهنگ پیاده روی خانودگی در روستاها است.

یحیی عسگری پور، با اشاره به اینکه توجه بیشتر خانواده ها به امر ورزش و سلامتی همواره مورد تاکید است ادامه داد: در قرآن کریم و روایات تاکید زیادی به امر سلامتی و ورزش شده و این فرهنگ سالم باید در جامعه فراگیر شود.

وی تصریح کرد: برگزاری مستمر همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف در طول سال می تواند فرهنگ پیاده روی را در میان خانواده ها نهادینه کند.

سرپرست بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله (ع) آمل اضافه کرد: ورزش سالم به خصوص پیاده روی های عمومی، افزایش سلامت عمومی جامعه را به همراه دارد.

عسگری پور اظهار داشت: ورزش یکی از اساسی ترین راه های رسیدن به جامعه ای سالم ، فعال و به دور از سستی و پلیدی است.

سرپرست بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله (ع) آمل خاطرنشان کرد: برای توسعه و ترویج ورزش به عنوان یک نیاز ضروری در هر سنی باید مورد توجه جدی مسئولان باشد.

در پیاده روی خانوادگی بخش تازه تاسیس امامزاده عبدالله (ع) شهرستان آمل، نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی، رئیس اداره تربیت بدنی و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل حضور داشتند.

درپایان همایش پیاده روی خانوادگی روستایی آمل به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوائز نفیسی اهداء شد.