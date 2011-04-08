به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسعود زریبافان در جمع مسئولان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه که دراین سازمان برگزار شد، ضمن گرامی داشتن مقام ایثارگران ایران اسلامی، گفت: تمام اقشار جامعه مدیون ایثارگران هستند.

وی بنیاد شهید را نهاد مقدسی عنوان کرد و گفت: همه ما مسئولین این نهاد باید به خوبی به وظایف خود و تعهدی که برای ما منظور شده واقف باشیم و درمقابل کسانی که مقررات مربوطه را رعایت نمی کنند محکم بایستیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه تمام اقشار جامعه به ایثارگران مدیون هستند، تصریح کرد: در متن قوانین مربوطه باید با بهره مندی ازظرفیت های موجود دراین حوزه به ایثارگران کمک کنیم، لذا با همکاری و تعامل بیشتر مسئولین بخش های مختلف مشکلات ایثارگران هموار می شود.

زریبافان تاکید کرد: با مراجعه به قوانین می توانیم اموراتی را به دستگاه های ذیصلاح محول و بنیاد شهید را در راستای امور فرهنگیان هدایت کنیم.

این مسئول انجام کارهای فرهنگی میان جامعه ایثارگری را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: آموزش قرآن، اردوهای تفریحی و آموزش های اعتقادی ازجمله امورات لازم و ضروری فرهنگی است که ما را برای رسیدن به هدف هدایت می کند.

زریبافان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: همه ما درمقابل خانواده های ایثارگران و فرزندانشان مسئول بوده و نباید از آنها غافل شویم.

در ابتدای این نشست رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه ضمن خیر مقدم به معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران و هیئت همراه، اظهار داشت: امیدوارم سفر سوم هیئت دولت به کرمانشاه موجبات توسعه و پیشرفت استان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... را فراهم کند.

مراد کوشکی با اشاره به موقعیت مهم استان کرمانشاه در کشور بیان کرد: استان کرمانشاه با جمعیتی حدود دو میلیون نفر9،5 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده، همچنین 330 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.

وی خاطر نشان کرد: کرمانشاه در دوران جنگ تحمیلی حدود هزار و 150 بار مورد حمله هوایی وموشکی دشمن بعثی قرار گرفته و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه در ادامه در خصوص ویژگی های منحصر به فرد استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: شکست حصرپاوه در 26 مرداد 1358 به فرمان حضرت امام خمینی (ره) و با فرماندهی شهید مصطفی چمران، عملیات غرور آفرین مرصاد در پنجم مرداد 1367 و ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی از مرزخسروی از ویژگی های خاص استان کرمانشاه در کشوراست.

کوشکی با بیان اینکه استان کرمانشاه نقطه آغاز و پایان جنگ تحمیلی در ایران اسلامی مان است، بیان کرد:استان کرمانشاه درهشت سال دفاع مقدس به طور مستقیم در مقابل حمله دشمن بعثی ایستادگی کرده و در این مدت 27عملیات در این استان انجام شده، همچنین دراین استان، شهرستان گیلانغرب به عنوان دومین شهرمقاوم کشور معرفی شده است.

وی در خاتمه سخنان خود گزارش مشروحی از عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه در سال89 را ارائه نمود.

همچنین در این جلسه معاونین و روسای سازمان بنیاد شهید شهرستان های تابعه استان مسائل و مشکلات مربوط به حوزه کاری خود را مطرح کردند.