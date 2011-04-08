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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

حضور پررنگ خانه عکاسان ایران در جشنواره بین‌المللی بلغارستان

آثار شش عضو خانه عکاسان ایران مورد پذیرش گروه داوری بیستمین جشنواره دوسالانه بین‌المللی طنز GABROVO 2011 در بلغارستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که در شش شاخه هنری برگزار می‌شود، در بخش عکس آثاری از علیرضا عطاریانی، سید جلیل حسینی زهرایی، رضا جلالی، کلثوم ریاحی، معصومه کریمی و نرگس حسینی زهرایی حضور دارد.

زمان گشایش این نمایشگاه معتبر اروپایی 27 اردیبهشت‌ماه امسال در خانه طنز و هزلیات شهر گابروو خواهد بود و از تمام هنرمندانی که آثارشان  به این نمایشگاه راه یافته دعوت می‌شود.

عکاسان ایرانی بیشترین حضور یک کشور خارجی را در این جشنواره داشتند. برگزاری این جشنواره توسط شهرداری گابروو، خانه طنز بلغارستان و اتحادیه انجمن‌های عکاسی BPS این کشور انجام گرفته است. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آثار برگزیده به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی WWW.HUMORHOUSE.BG مراجعه کنند.

 
 
کد مطلب 1283941

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