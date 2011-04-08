به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که در شش شاخه هنری برگزار می‌شود، در بخش عکس آثاری از علیرضا عطاریانی، سید جلیل حسینی زهرایی، رضا جلالی، کلثوم ریاحی، معصومه کریمی و نرگس حسینی زهرایی حضور دارد.

زمان گشایش این نمایشگاه معتبر اروپایی 27 اردیبهشت‌ماه امسال در خانه طنز و هزلیات شهر گابروو خواهد بود و از تمام هنرمندانی که آثارشان به این نمایشگاه راه یافته دعوت می‌شود.

عکاسان ایرانی بیشترین حضور یک کشور خارجی را در این جشنواره داشتند. برگزاری این جشنواره توسط شهرداری گابروو، خانه طنز بلغارستان و اتحادیه انجمن‌های عکاسی BPS این کشور انجام گرفته است. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آثار برگزیده به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی WWW.HUMORHOUSE.BG مراجعه کنند.



