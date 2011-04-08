به گزارش خبرگزاری مهر، سازندگان این ابزار روباتیک معتقدند این روبات که به پاهای فرد بسته می شود می تواند حتی به فرد این امکان را بدهد تا از پله ها هم بالا برود. روبات ReWalk که به تازگی در مرکز نمایشگاه های بیرمنگام رونمایی شده است، به عنوان ابزاری مناسب برای کمک به سربازان مجروح و آسیب دیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ابزار بیونیکی که عملکردی مشابه اسکلت بندی خارجی دارد، به موتوری رایانه ای مجهز است که به سیستم کمک می کند تا به صورت راست بایستد و بدون نیاز به کمک گرفتن از دیگران از پله ها بالا برود.

این سیستم پیچیده به افرادی که از کمر به پایین فلج هستند، از جمله سربازان آسیب دیده در جنگهای اخیر عراق و افغانستان کمک خواهد کرد تا راحتتر زندگی کنند. تا کنون از این تکنولوژی در ایتالیا برای کمک به افرادی که دچار آسیبهای نخاعی شده اند استفاده شده است.

بر اساس گزارش تلگراف، شلوار روباتیک کاملا تعاملی بوده و به کاربران اجازه می دهد آزادانه حرکت کنند و به خوبی بر روی حرکات روبات کنترل داشته باشند. این ابزار از سال آینده و با قیمت 50 هزار پوند در اختیار کاربران خصوصی قرار خواهد گرفت.