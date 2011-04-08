راه اندازی مدرسه فیزیک بهداشت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فعلی راه اندازی مدرسه فیزیک بهداشت ایران در دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: هم اکنون در حال تجهیز این مدرسه و برنامه ریزی برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی در حوزه های مختلف پزشکی، صنعتی و انرژی هستیم.

وی با اشاره به طی مراحل برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی مدرسه فیزیک بهداشت ایران و کاربردهای مختلف آن تاکید کرد: پذیرش گروههای آموزشی بزودی آغاز خواهد شد و فعالان حوزه فیزیک بهداشت و دزی متری پرتوها می توانند در دوره های مختلف کوتاه مدت یک هفته ای، دو هفته ای و یک ماهه شرکت کنند.

سهرابی اضافه کرد: با آغاز به کار مدرسه فیزیک بهداشت ایران برنامه های گسترده ای با هدف آموزش تخصصی برای پزشکان رادیولوژیست، پزشکان هسته ای، متخصصان رادیوتراپی، مسئولان فیزیک بهداشت دانشگاهها، مسئولان اورژانس و گروههای آتش نشانی و حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته خواهد شد.

استاد فیزیک بهداشت پرتوهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در این مدرسه، دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف هسته ای در زمینه فیزیک پرتوها و اثرات آن نیز آموزش می بینند.